США вновь заговорили о мире на Украине

США нацелены на завершение российско-украинского конфликта. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в интервью изданию Financial Times.
По словам американского лидера, администрация Белого дома сосредоточена на поиске мирного решения. Проще говоря, мы хотим, чтобы война на Украине с Россией закончилась. Я не ищу ракет. Мы ищем мира, — подчеркнул Дональд Трамп.
В ходе беседы президент США также затронул вопрос возможной передачи Украине лицензии на производство компонентов для зенитных ракетных систем Patriot. Он отметил, что пока не уверен в целесообразности такого шага. Нам нужно быть немного осторожными с тем, кому мы выдаем лицензии. Обычно мы не выдаем такие лицензии, — пояснил глава государства.
При этом Вашингтон продолжает рассматривать данную инициативу. Вопрос предоставления соответствующих разрешений, в частности, обсуждался во время встречи Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме, которая состоялась 28 июля.
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