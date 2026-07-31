США вновь заговорили о мире на Украине

США нацелены на завершение российско-украинского конфликта. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в интервью изданию Financial Times.

По словам американского лидера, администрация Белого дома сосредоточена на поиске мирного решения. Проще говоря, мы хотим, чтобы война на Украине с Россией закончилась. Я не ищу ракет. Мы ищем мира, — подчеркнул Дональд Трамп.

В ходе беседы президент США также затронул вопрос возможной передачи Украине лицензии на производство компонентов для зенитных ракетных систем Patriot. Он отметил, что пока не уверен в целесообразности такого шага. Нам нужно быть немного осторожными с тем, кому мы выдаем лицензии. Обычно мы не выдаем такие лицензии, — пояснил глава государства.

При этом Вашингтон продолжает рассматривать данную инициативу. Вопрос предоставления соответствующих разрешений, в частности, обсуждался во время встречи Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме, которая состоялась 28 июля.