В МВД напомнили о вреде коротких видеороликов в соцсетях

На днях Министерство внутренних дел России выступило с официальным предупреждением: короткие видеоролики в социальных сетях несут прямую угрозу для несформированной психики подростков.

Как пояснили в пресс-службе управления по борьбе с противоправным использованием ИКТ, алгоритмы бесконечной ленты часто подсовывают пользователям сцены скрытой агрессии, буллинга или иной деструктивный контент. Главная проблема заключается в возрастных особенностях мозга: подростки в силу возраста еще не обладают развитыми навыками критического мышления. Они воспринимают увиденное на экране как норму или руководство к действию, что напрямую увеличивает риски развития девиантного (отклоняющегося от общепринятых норм) поведения.

Проблема вышла далеко за пределы России, превратившись в глобальный скандал. Выяснилось, что IT-гиганты годами знали о разрушительном влиянии своих продуктов, но предпочитали закрывать на это глаза ради финансовых показателей.