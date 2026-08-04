Российский суд отказался защищать авторским правом изображения, созданные ИИ

Суд в России вынес прецедентное решение, которое может кардинально изменить правила игры для всей креативной индустрии. ИИ-арт официально признан результатом механических действий, а не творчества.

Предметом судебного спора стали два сгенерированных изображения: «Мона Лиза с вином» и «Статуя свободы с вином». Истец создал эти работы с помощью нейросети и обнаружил, что ответчик без разрешения использовал их для печати на мерчанте.

Аргументы сторон

Креатор настаивал на том, что внёс значительный творческий вклад в создание изображений. По его словам, он тщательно перерабатывал образ Моны Лизы: менял причёску, добавлял детали и патчи, фактически создавая новое произведение на основе классики.

Однако суд занял жёсткую позицию. В решении указано, что представленные объекты не могут считаться самостоятельными произведениями, подлежащими защите авторским правом.

«Написание команд для искусственного интеллекта представляет собой простые механические действия, носит исключительно технический характер. В данном случае дача команд компьютерной программе применить уже существующую идею (неоднократно реализованную) к ранее существующему произведению не может расцениваться как творческий вклад».

Что это значит для индустрии?

Это решение создаёт важный прецедент. Логика суда предельно ясна: если вы используете ИИ для создания визуального контента, даже с детальными промптами и последующей доработкой, результат не получает защиты авторским правом.

Суд фактически приравнял работу с нейросетями к использованию любого другого инструмента — как если бы вы попросили кого-то нарисовать картину по вашему описанию. Сам факт формулировки задачи не делает вас автором результата.

Практические последствия

Для дизайнеров, маркетологов и всех, кто работает с визуальным контентом, это решение несёт серьёзные риски:

Любые креативы, созданные с участием ИИ, могут оказаться в правовом вакууме;

Конкуренты смогут свободно использовать ваши ИИ-генерации без каких-либо последствий;

Защита интеллектуальной собственности становится невозможной, если в процессе создания участвовал искусственный интеллект.

Эксперты полагают, что эта логика будет применяться и в будущих аналогичных делах, что фактически выводит ИИ-контент за рамки традиционной системы авторского права в России.

Для креативной индустрии это сигнал: если вы хотите защитить свои работы, возможно, стоит пересмотреть подход к использованию генеративных нейросетей или быть готовыми к тому, что созданные с их помощью материалы не будут иметь юридической защиты.