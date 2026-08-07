ФАС: Объем биржевых торгов белым сахаром с начала года превысил 90 тыс. тонн

С начала текущего года объем биржевых торгов белым сахаром в России составил более 90 тысяч тонн. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

По данным ведомства, интерес к этому инструменту неуклонно растет: с момента запуска торгов в 2017 году их объем увеличился более чем в 20 раз. В настоящее время спотовые торги сахаром регулярно проходят на 41 базисе поставки, а минимальный размер лота составляет 20 тонн. На основе результатов ежедневных торгов формируются биржевые индексы на сахар для трех федеральных округов — Центрального, Южного и Приволжского.

Аналогичные ценовые индикаторы создаются и на основе данных о внебиржевых договорах, которые участники рынка предоставляют в соответствии с требованиями постановления правительства. Как подчеркнули в ФАС, такой механизм обеспечивает как регуляторов, так и самих участников рынка объективной и прозрачной ценовой информацией.

Развитию биржевой торговли способствует конструктивный диалог антимонопольного ведомства с производителями сахара и представителями Минсельхоза РФ на площадке Биржевого комитета.

Параллельно ФАС России продолжает на регулярной основе анализировать цены на социально значимые продукты первой необходимости, включая сахар, в крупнейших федеральных торговых сетях. Ведомство ведет активную работу с ритейлерами по развитию практик ответственного ценообразования, что помогает сдерживать стоимость базовых товаров и повышать их доступность для граждан.