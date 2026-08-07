Переход на отечественные сертификаты безопасности обойдется крупным компаниям в десятки миллионов рублей

Настройка корпоративных IT-систем для работы с российскими сертификатами безопасности потребует от крупного бизнеса существенных инвестиций. По оценкам экспертов, для компаний со штатом от 10 до 50 тысяч человек затраты могут составить от 10 млн до 50 млн рублей.

Такие подсчеты по запросу «Ведомостей» провели представители IT-разработчиков «Рексофт» и ГК «Астра». В компаниях подчеркивают, что сами отечественные сертификаты предоставляются бесплатно, поэтому основная финансовая нагрузка связана с подготовкой и модернизацией внутренней IT-инфраструктуры.

Коммерческий директор «Рексофта» Антон Спирин объясняет высокую стоимость перехода необходимостью обновления устаревшего программного обеспечения и операционных систем. Если частным пользователям Минцифры рекомендует просто установить «Яндекс Браузер» для корректной работы с новыми сертификатами, то в корпоративном сегменте этого шага оказывается недостаточно.

Использование новых сертификатов в старых корпоративных программах приводит к тому, что информация отображается некорректно, а некоторые расширения вызывают зависания систем и проблемы с кэшем.

«Все это требует серьезных работ по внедрению и адаптации для достижения совместимости», — добавил Спирин, отметив, что бизнесу предстоит провести глубокий аудит и перенастройку своих систем, чтобы обеспечить бесперебойную работу с отечественными криптографическими решениями.