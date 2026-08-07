«Швабе» начал поставки первого российского аппарата ИВЛ с режимом домашнего использования

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех начал поставки нового аппарата искусственной вентиляции легких АИВЛ-Д. Первая производственная партия — более 50 единиц — уже поступила в медицинские учреждения для взрослого населения и детские клиники пяти регионов России. АИВЛ-Д стал первым отечественным аппаратом ИВЛ с режимом домашнего использования, расширив возможности оказания респираторной помощи как в стационаре, так и вне больницы.

Аппарат разработан Уральским оптико-механическим заводом им. Э. С. Яламова (УОМЗ, входит в холдинг «Швабе») для респираторной терапии взрослых и детей, включая новорожденных. Небольшой вес и встроенный аккумулятор делают устройство удобным для применения в самых разных условиях — в стационаре, в санитарном транспорте и дома, в том числе для оказания паллиативной помощи.

«Мы вывели на рынок медизделий первый российский домашний аппарат ИВЛ, не имеющий аналогов среди отечественных производителей. Первая партия — более 50 приборов — уже поступила в медицинские учреждения Поволжья, Сибири, Южного Урала и юга России. По сравнению с зарубежными аналогами наша разработка отличается более доступной стоимостью, сокращает сроки поставок, упрощает обеспечение расходными материалами и позволяет организовать сервисное обслуживание внутри страны», — отметили в Госкорпорации Ростех.

Крупнейшую поставку — 20 изделий — получила Оренбургская область: вместе с аппаратами регион принял увлажнители дыхательных смесей «ТЕВЛАР» производства УОМЗ. Устройства подогревают и увлажняют воздушную массу во время искусственной вентиляции легких, восполняя естественную функцию организма и повышая комфорт пациента.

АИВЛ-Д позволяет отслеживать изменения состояния пациента и анализировать динамику показателей: при отклонениях от нормы встроенное программное обеспечение подает сигнал тревоги и вызывает врача. Все клинические данные сохраняются на устройстве за период до одного года и передаются через интернет, а встроенный аккумулятор обеспечивает несколько часов автономной работы.

Благодаря этому аппарат УОМЗ обеспечивает полный цикл процедур — от стабилизации пациента и подбора режимов реанимации до организации необходимой дыхательной поддержки — даже в условиях дома.