Жизнь после большого футбола: чем Максим Канунников решил заниматься в 35 лет

Когда заканчивается профессиональная спортивная карьера.

В биографии профессионального спортсмена однажды наступает момент, когда привычная жизнь меняется. Больше нет постоянного графика матчей и тренировок, заполненных стадионов и напряжения перед выходом на поле. Возникает другой вопрос: что будет дальше?

Для Максима Канунникова ответом на него стал новый проект в сфере восстановительной медицины, пишет газета «Советский спорт».

Свое 35-летие бывший игрок сборной России встретил рядом с семьей. За его плечами — большой футбольный путь, выступления за известные российские клубы, победы, поражения и годы профессионального спорта. Теперь начинается следующий этап, связанный уже с помощью людям, которым необходимо восстановление.

Поддержка семьи сопровождала Максима практически всю жизнь. Его родители Сергей Николаевич и Елена Николаевна Канунниковы помогали сыну с первых шагов в футболе. Отец, сам имевший футбольное прошлое, привел Максима в спортивную школу.

Позднее семье пришлось принять гораздо более серьезное решение — отпустить его в Санкт-Петербург, где молодой футболист получал возможность развивать свой талант.

По воспоминаниям Сергея Николаевича, мяч появился в жизни сына практически одновременно с первыми шагами. Максим играл постоянно, а домашние матчи двух братьев периодически оставляли после себя разбитые вазы и треснувшие зеркала.

Спустя годы семья остается рядом. Супруга Наталия поддерживает Максима, ведь после завершения карьеры он начинает совершенно новый этап.

От Нижнего Тагила до сборной России

История Канунникова в большом футболе началась в Нижнем Тагиле. Детская мечта стать профессиональным игроком постепенно превратилась в цель, для достижения которой потребовались годы ежедневной работы.

Следующим важнейшим шагом стал Санкт-Петербург. Академия «Зенита», а затем дебют в российской Премьер-лиге открыли дорогу в профессиональный футбол.

В дальнейшем Канунников выступал за «Томь», «Амкар», «Рубин» и «Крылья Советов», играл за молодежную команду страны и национальную сборную России.

Разные болельщики поэтому помнят его по-разному: как воспитанника «Зенита», футболиста «Рубина» или игрока российской сборной.

При этом сам Канунников никогда не строил карьеру вокруг скандалов и громкой публичности. На поле его знали как дисциплинированного и самоотверженного футболиста, готового работать в интересах команды.

О том, насколько важен для него этот вид спорта, Максим однажды сказал сам: «Конечно, мне хочется оставаться в футболе, потому что на протяжении всей жизни я получал энергию от этого вида спорта: от поля, тренировок, игры, партнеров по команде, болельщиков, сборов».

Футбол на протяжении многих лет действительно определял его жизнь.

Травмы изменили взгляд на восстановление

Есть и другая сторона профессионального спорта, которую зритель практически не видит.

За яркими играми и успешными сезонами стоят предельные физические нагрузки. Вместе с ними существует постоянный риск травм, после которых спортсмену иногда приходится месяцами возвращать прежнюю форму.

Такой опыт был и у Максима Канунникова.

Проходя восстановление после тяжелых повреждений, он смог оценить реабилитацию уже с позиции пациента. Стало понятно, насколько результат зависит от специалистов, правильно выбранных методов восстановления и медицинской поддержки.

Когда-то Максим признавался: «Я хочу всегда оставаться возле футбола, но в каком качестве — вопрос пока открытый».

Ответ появился спустя несколько лет. Опыт, который был накоплен за профессиональную карьеру, включая периоды восстановления после травм, стал одной из основ нового дела.

Новый проект Максима Канунникова

В Томске готовится к открытию Центр восстановительной медицины Максима Канунникова.

Проект изначально ориентирован не только на один город или регион. Центр создается в межрегиональном формате и сможет принимать пациентов из Томской, Новосибирской, Кемеровской, Омской и Иркутской областей, Красноярского и Алтайского краев, Республики Алтай, регионов Сибири, за Уралом и всей России.

Причем речь идет не исключительно о спортсменах. Они станут только одной из категорий пациентов.

В Центре планируют помогать людям восстанавливаться после травм, хирургических вмешательств и тяжелых заболеваний. Для Канунникова этот проект стал способом использовать то, через что он прошел сам, для помощи другим.

Одним из элементов Центра будет современный зал медицинской реабилитации. Большое значение отводится медицинским специалистам: работа практикующих врачей и других специалистов должна сочетаться с современными восстановительными методиками и индивидуальными программами для каждого пациента.

Важное место займет физиотерапевтическое направление. В Центре предполагается применять аппаратные методы лечения: ударно-волновую терапию, высокоинтенсивную магнитотерапию, лазер высокой интенсивности, ультразвуковую терапию, TECAR-терапию и прессотерапию.

Но технологии рассматриваются именно как инструменты. Даже современное оборудование должно работать не само по себе, а внутри профессионально сформированной программы реабилитации.

Вернуть человеку привычную жизнь

Возможно, человеку, который сам проходил долгий путь восстановления и заново учился доверять своему организму, легче понять состояние пациента после серьезной травмы.

Поэтому задача нового Центра значительно шире проведения определенного набора процедур.

Главный результат реабилитации — помочь человеку вернуть то, что он потерял из-за болезни или травмы: возможность самостоятельно двигаться, работать, заниматься спортом или любимым делом и снова жить полноценной жизнью.

Для Максима Канунникова футбол при этом никуда не исчезает. Он остается огромной частью его биографии и жизни. Болельщики будут помнить выступления за клубы и сборную, важные матчи и забитые мячи.

Однако теперь рядом с этой историей появляется еще одна.

Спортивные победы измеряют счетом на табло. Победы в реабилитации выглядят иначе. Это первый шаг человека после тяжелой травмы, возвращение к работе, тренировкам, привычным занятиям и нормальной жизни.

И если новый Центр позволит сделать такой путь хотя бы немного легче, значит, самый важный матч Максима Канунникова после завершения профессиональной карьеры действительно продолжается уже вне футбольного поля.

Первоисточник: газета «Советский спорт».