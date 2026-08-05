Путин подписал закон о регулировании криптовалют в России

Документ вступит в силу 1 сентября 2026 года, для участников рынка предусмотрен переходный период до 1 июля 2027-го.

Президент России Владимир Путин подписал закон «О цифровых валютах и цифровых правах», регулирующий обращение криптовалют в стране. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Как отмечает РИА Новости, Госдума приняла закон сразу во втором и третьем, окончательном чтении в конце июля 2026 года.

По пояснениям Банка России, совершать сделки с цифровыми валютами смогут как квалифицированные, так и неквалифицированные инвесторы — но исключительно через посредников. Для обеих категорий предусмотрено обязательное тестирование.

Неквалифицированные инвесторы получат доступ только к наиболее ликвидным криптовалютам в пределах установленного лимита — до 300 тысяч рублей в год через одного посредника.

Квалифицированным инвесторам будут доступны любые криптовалюты без ограничений по сумме сделок.

Для обращения криптовалют в России будет создана специальная инфраструктура, в которую войдут действующие финансовые организации, криптообменники и цифровые депозитарии. В обменниках можно будет покупать и продавать цифровые валюты, а депозитарии будут учитывать права по таким активам. Реестр депозитариев, по данным РИА Новости, будет вести Банк России.

Сделки также можно будет совершать через брокеров и управляющих, в том числе на организованных торгах. Инвесторы получат возможность обменивать криптовалюту на ценные бумаги и цифровые финансовые инструменты. При этом расплачиваться криптовалютой за товары и услуги внутри России останется запрещено.

По информации РБК, к обращению на российских биржах допустят только монеты с высокой капитализацией, достаточной ликвидностью и длительной историей ценообразования. В ЦБ ранее отмечали, что под эти критерии подходят биткоин, Ethereum и USDT.

Закон разрешает экспортёрам и импортёрам использовать криптовалюту для международных расчётов без ограничений.

Резидентам также дозволяется совершать операции с цифровыми валютами за рубежом, используя иностранные банковские счета. Криптовалюту, купленную в России, можно будет переводить за границу через регулируемых посредников. О наличии активов, учитываемых за рубежом, необходимо будет уведомлять налоговые органы.

Регулированием и надзором за рынком займётся Банк России. Закон вступает в силу 1 сентября 2026 года, за исключением отдельных положений, для которых предусмотрены иные сроки. Для действующих участников рынка установлен переходный период — до 1 июля 2027 года.