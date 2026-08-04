МИД РФ: Россия готова к переговорам по Украине, но ждет «зрелого подхода» от Запада

Москва открыта к дипломатическому урегулированию конфликта, однако перспектива диалога зависит от готовности западных стран к «честному и конструктивному» обсуждению первопричин противостояния. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин на полях III Российско-казахстанского медиафорума в Санкт-Петербурге.

По словам замглавы МИД, российская сторона неоднократно демонстрировала готовность к переговорному процессу, однако инициатива по срыву диалога исходила от Киева.

«Мы готовы всегда к переговорам, мы открыты к переговорному решению, не раз это доказывали: из переговоров выходила другая сторона, украинская, она то из них выходила, то сама себе эти переговоры запрещала, вела себя, очень мягко говоря, непоследовательно», — отметил Галузин в беседе с ТАСС.

Дипломат обозначил четкие условия, при которых переговоры могут состояться. Ключевой фактор - позиция стран Запада, которые выступают спонсорами Украины.

«Если на Западе, в лагере спонсоров Украины, созрело понимание необходимости честного, конструктивного диалога, нацеленного на устранение хорошо известных первопричин конфликта, тогда, наверное, перспективы диалога появятся», — подчеркнул замминистра.

В случае отсутствия такой готовности Россия продолжит добиваться своих целей военным путем.

«Если такой готовности на той стороне не будет, и если не будет готовности добиться того, чтобы киевский режим соблюдал то, о чем договаривались его западные спонсоры с нами, то тогда мы будем продолжать специальную военную операцию, будем добиваться устранения первопричин конфликта, будем заниматься защитой наших интересов военным путем, действуя точечно и эффективно, чтобы минимизировать разрушения и уберечь наших людей по обе стороны линии боевого соприкосновения», — заявил Галузин.

Позиция Галузина отражает официальный курс Москвы: Россия не отказывается от дипломатии, но считает продолжение военной операции неизбежным до тех пор, пока не будут устранены заявленные Москвой «первопричины конфликта» и пока Киев не начнет выполнять договоренности, достигнутые при посредничестве западных партнеров.