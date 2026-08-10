«Лента» официально стала владельцем гипермаркетов «О’кей»

Сделка по поглощению 75 магазинов оказалась безденежной, а все торговые точки будут переведены под вывеску «Гипер Лента» до конца года.

Продуктовая сеть «Лента» официально стала полноправным владельцем гипермаркетов «О’кей». Как обнаружил «Ъ» в базе данных СПАРК, 10 августа 2026 года подконтрольная ритейлеру структура ООО «РБФ Ритейл» получила 99,56% в уставном капитале «О’кей».

О возможном поглощении профильные СМИ впервые сообщили еще в январе 2025 года. Официально о покупке «Лента» объявила в начале июня текущего года. Тогда компания проинформировала, что консолидировала 100% в ООО «РБФ-Ритейл», через которое и проводилась интеграция активов.

Сама сделка по приобретению 75 гипермаркетов оказалась безденежной: вместо прямых финансовых выплат «Лента» приняла на себя долговые обязательства «РБФ-Ритейла». При этом в периметр сделки не вошла сеть жестких дискаунтеров «Да!», которая осталась за рамками договоренностей.

В самой «Ленте» ранее поясняли, что покупка бизнеса «О’кей» стала логичной частью стратегии группы, направленной на масштабирование и укрепление позиций в сегменте крупноформатных гипермаркетов.

Теперь приобретенную сеть ждет глобальная трансформация. Бренд «О’кей» на российском розничном рынке скоро перестанет существовать: все 75 магазинов планируется полностью ребрендировать в «Гипер Ленту» до конца 2026 года.