Запрет на работу мигрантов в такси и доставке в Петербурге хотят продлить на 2027 год

Власти Санкт-Петербурга намерены сохранить ограничения на трудоустройство иностранных граждан в сферах пассажирских перевозок и курьерской доставки. Соответствующий проект постановления правительства о продлении запрета на 2027 год был опубликован на официальном сайте Смольного 10 августа.

Инициативу обсудили в ходе нулевых чтений бюджета Петербурга на 2027 год в Законодательном собрании. По словам первого заместителя председателя комитета по труду Татьяны Морозковой, действующие меры доказали свою эффективность. Напомним, ограничения на работу иностранцев по патенту в такси и доставке впервые вступили в силу осенью 2025 года, а в декабре были пролонгированы на весь 2026 год. Ранее губернатор Александр Беглов отмечал, что запреты «не оказали негативного влияния на рынок труда и экономические показатели» города.

На фоне действия ограничений поток внешней трудовой миграции в Северную столицу начал снижаться. Как отметила Морозкова, в 2025 году число иностранных работников составило 293 тысячи человек, что на 10% меньше показателей 2024 года. Основу трудового потока по-прежнему формируют граждане Узбекистана (164 655 человек). На втором и третьем местах находятся выходцы из Таджикистана (58 196) и Кыргызстана (40 588).

Статистика ведомства также показала, какие отрасли города наиболее зависимы от иностранной рабочей силы. В процентном соотношении лидером стали гостиницы и общественное питание, где мигранты составляют 46% от всех сотрудников, а также административная деятельность (37%). Однако в абсолютных цифрах больше всего иностранных граждан традиционно трудится в сфере строительства — на нее приходится 28% от общей численности мигрантов в городе.

Для дальнейшего мониторинга ситуации и анализа рынка городской комитет по труду запросил дополнительное финансирование: на оценку трудовой миграции в Петербурге планируется направить еще 6,2 млн рублей.