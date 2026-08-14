Международные резервы России отыграли падение и достигли $740 млрд

По состоянию на конец дня 7 августа 2026 года объем международных резервов РФ составил $740 млрд. Показатель увеличился почти на два десятка миллиардов долларов за неделю благодаря рыночной переоценке активов.

Согласно данным Банка России, за прошедшую неделю международные резервы страны выросли на $19,7 млрд, или на 2,7%. Как пояснили в регуляторе, основным фактором столь заметного увеличения стала положительная переоценка активов.

Драйверы роста и июльская волатильность

Текущий рост позволил полностью нивелировать спад, зафиксированный неделей ранее. В период с 24 по 31 июля объем резервов сократился на $11,8 млрд, опустившись до отметки $720,3 млрд. Тогда в ЦБ также связывали динамику с рыночными факторами, указывая на то, что сокращение произошло «в основном из-за отрицательной переоценки».

В целом вторая половина июля продемонстрировала умеренную волатильность показателя. На 17 июля резервы составляли $722,9 млрд, а к 24 июля выросли на $9,2 млрд, достигнув $732,1 млрд, прежде чем вновь скорректироваться вниз к концу месяца.

Состав «подушки безопасности»

Международные резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, находящиеся в распоряжении Центробанка и правительства РФ. Они формируют финансовую «подушку безопасности» страны и включают в себя: