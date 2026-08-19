Банки требуют включать риски ударов беспилотников в ипотечное страхование

Крупные российские банки начали требовать от заемщиков включения в ипотечные страховые полисы рисков, связанных с падением беспилотных летательных аппаратов и их обломков на застрахованное жилье. Об этом сообщил глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев. Информацию подтвердил генеральный директор Polis.online Андрей Креер, уточнив, что пока речь идет не о жестком требовании со стороны всех кредитных организаций, а о точечной практике крупных игроков, работающих с залогами в приграничных и уязвимых регионах.

В «Сберстраховании» отметили, что при оформлении ипотеки банки действительно обращают внимание на наличие такого покрытия. Однако зачастую страховщики относят подобные инциденты к общим военным рискам или рискам терроризма, при этом атаки БПЛА отдельно в тексте полиса не упоминаются. Выделение угроз, связанных с беспилотниками, в самостоятельный пункт договора пока остается редкостью на рынке.

Страхование залогового имущества является обязательным по закону, но конкретный перечень покрываемых рисков определяет каждый банк индивидуально. В страховой компании «Согласие» рекомендовали заемщикам приобретать именно то покрытие, которое требует кредитная организация, чтобы избежать проблем с выполнением условий договора. Во Всероссийском союзе страховщиков подчеркнули, что объем покрытия по договорам страхования жилья должен быть актуальным, так как риски атак БПЛА и падения их обломков стали весьма насущными для граждан.

Ряд крупных страховщиков, включая «Сберстрахование», «Росгосстрах» и «Согаз», уже включают падение беспилотных летательных аппаратов в базовое покрытие ипотечных полисов. Однако расширение объема защиты неизбежно ведет к удорожанию страховки. По оценкам финансового эксперта Андрея Бархоты, если ранее тариф по страхованию залогового имущества составлял 0,4–0,9% от страховой суммы при покрытии в размере 4–15 миллионов рублей, то сейчас показатели выросли до 0,8–1,5%, а сумма покрытия увеличилась до 5–20 миллионов рублей. Окончательная стоимость продукта зависит от политики конкретной страховой компании.