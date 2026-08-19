Россияне смогут переводить на цифровой кошелек до 300 тыс. рублей ежемесячно

Директор департамента национальной платежной системы Центрального банка Алла Бакина сообщила, что граждане России смогут ежемесячно переводить на свои цифровые кошельки сумму до 300 тысяч рублей. При этом распоряжаться средствами, уже находящимися на платформе, можно будет без каких-либо ограничений.

По словам представителя регулятора, внутри самой экосистемы цифрового рубля пользователи получат возможность свободно осуществлять любые операции. Единственным установленным лимитом является ограничение на пополнение: не более 300 тысяч рублей в месяц при переводе средств с безналичного счета в одном банке на цифровой счет. Алла Бакина отметила, что статистика и практика показывают достаточность этой суммы для среднестатистического пользователя. Также она подчеркнула, что введение дополнительных ограничений на операции с цифровым рублем не планируется.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что Центральный банк анонсировал проведение бесплатных операций с цифровым рублем для граждан начиная с 1 сентября. Доступ к новым цифровым кошелькам россияне получат через мобильные приложения крупнейших банков страны. Все системно значимые кредитные организации уже подтвердили свою полную готовность к работе с этим новым финансовым инструментом.