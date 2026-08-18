Число пользователей ChatGPT и Gemini превысило 1 миллиард

Генеральный директор Google Сундар Пичаи сообщил, что ежемесячная аудитория искусственного интеллекта Gemini достигла 1 миллиарда человек. Он также отметил, что Gemini является самым быстрорастущим продуктом в истории компании. Это уже 14-й раз, когда какой-либо продукт Google достигает подобного масштаба.

Несмотря на внушительную цифру, Google не стала первой ИИ-платформой, покорившей этот рубеж. По внешним оценкам, ChatGPT от OpenAI преодолел отметку в 1 миллиард пользователей еще в июне текущего года. Однако компания OpenAI официально подтвердила это достижение лишь 6 августа, упомянув в блоге о том, что более 1 миллиарда человек используют их ИИ в работе. Представитель OpenAI Линдси МакКаллум уточнила, что месячная аудитория сервиса превысила 1 миллиард некоторое время назад, а в июле платформа достигла показателя в 1 миллиард активных пользователей в неделю.

Динамика роста показателей вызывает вопросы у экспертов. В феврале OpenAI заявляла о 900 миллионах еженедельных активных пользователей ChatGPT. Достижение отметки в 1 миллиард спустя пять месяцев свидетельствует о заметном замедлении темпов роста сервиса, который долгое время считался самым быстрорастущим программным обеспечением в истории. При этом в OpenAI отказались раскрыть точные данные о месячной аудитории.

В свою очередь, Google в феврале сообщала о 750 миллионах ежемесячных пользователей Gemini, а в конце июля, во время отчета о финансовых результатах, эта цифра выросла до 950 миллионов. Представитель Google Алекс Джозеф подтвердил, что на прошлой неделе аудитория сервиса достигла 1 миллиарда. Для сравнения, платформа Claude от Anthropic также быстро набирает популярность, но компания не раскрывает точных данных, оценивая свою аудиторию в десятки миллионов человек. Хотя прямое сравнение еженедельных и ежемесячных метрик затруднено, можно предположить, что ChatGPT остается более крупной платформой, тогда как Gemini демонстрирует более высокие темпы роста.

Стоит отметить, что озвученные Google цифры, вероятнее всего, относятся непосредственно к самостоятельному приложению Gemini и не учитывают места, где технология интегрирована в другие продукты компании. Тем не менее, учет пользователей с предустановленным Gemini на смартфонах Android стал значительным преимуществом для Google. Глава направления Gemini Джош Вудворд сообщил, что на iOS у сервиса более 100 миллионов активных пользователей, что означает, что подавляющее большинство аудитории приходится на владельцев Android-устройств. Этот фактор во многом объясняет недавнюю заинтересованность OpenAI в разработке собственного аппаратного обеспечения.

В текущем году конкуренция на рынке искусственного интеллекта значительно обострилась. Инструмент Claude Code от Anthropic стал настоящим феноменом, вынудив OpenAI активизировать работу над собственными решениями, в то время как Google продолжила масштабную интеграцию Gemini практически во все свои экосистемные продукты. Модели ведущих компаний постоянно сменяют друг друга на вершине рейтингов, и теперь им предстоит конкурировать не только между собой, но и с разработчиками из Китая.

Долгое время ChatGPT оставался фактическим синонимом чат-ботов с искусственным интеллектом. И хотя он по-прежнему является самым популярным и узнаваемым сервисом в своем классе, его некогда неоспоримое лидерство постепенно размывается. Гонка за первым миллиардом пользователей завершена, и теперь главная задача технологических гигантов смещается в плоскость поиска новых сценариев использования своих продуктов и разработки эффективных моделей монетизации этой огромной аудитории.