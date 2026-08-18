Группа VK зафиксировала первые сокращения аудитории в ряде своих приложений после их удаления из магазинов App Store и Google Play. Об этом свидетельствуют данные аналитического сервиса Digital Budget, оказавшиеся в распоряжении издания Коммерсантъ. Согласно отчету, за июль по сравнению с предыдущим месяцем все приложения сервисов группы VK суммарно потеряли 1,35 миллиона пользователей активной аудитории.

Основное приложение VK потеряло 1,1 процента месячной активной аудитории, и ее объем составил 51,8 миллиона человек. У мессенджера Max рост аудитории за этот период замедлился и достиг лишь 0,2 процента, остановившись на отметке 45,75 миллиона. Сервис VK Play продемонстрировал снижение показателя на 27 процентов, сократив аудиторию до 14,6 тысячи пользователей. Приложение VK Музыка лишилось 8 процентов аудитории, которая теперь насчитывает 3,48 миллиона человек. Также убыль зафиксировали сервисы Mail и VK Мессенджер: их показатели снизились на 6 и 3 процента соответственно, опустившись до 20,7 миллиона и 9,7 миллиона пользователей. Остальные сервисы группы показали незначительный рост.

В VK не согласились с выводами исследования. В компании считают некорректным оценивать аудиторию исключительно на основе мобильных приложений, не принимая в расчет веб-версии сервисов. Представители VK заявили, что как данные аналитиков, так и внутренняя статистика компании подтверждают отсутствие негативного влияния удаления приложений из сторов и демонстрируют рост общих аудиторных метрик.

Участники рынка объясняют возникшие расхождения различиями в методиках подсчета данных. Кроме того, эксперты допускают, что в данной ситуации VK мог столкнуться с влиянием традиционного сезонного фактора, который также отражается на пользовательской активности в летний период.