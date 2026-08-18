На Wildberries зафиксировано снижение объемов размещения рекламы

Рекламодатели начали сокращать объемы размещения и в некоторых случаях полностью замораживать бюджеты на продвижение внутри Wildberries. По данным источников в крупных рекламных агентствах, такая тенденция связана со снижением активности селлеров, которые потеряли часть товарных запасов в результате атак беспилотных летательных аппаратов на склады маркетплейса.

Собеседники издания Коммерсантъ отмечают, что в ряде категорий, включая FMCG, фармацевтику, бытовую технику и электронику, спрос на рекламный инвентарь для продвижения товаров внутри площадки существенно упал. Некоторые компании предпочли полностью остановить инвестиции на фоне ограниченного доступа к ассортименту. В агентстве Digital Budget зафиксировали снижение бюджетов на прямое баннерное продвижение на 63 процента в июле по сравнению с предыдущим месяцем. Цена за тысячу показов на платформе также скорректировалась вниз, показав падение примерно на 10-15 процентов в зависимости от товарной категории.

В Wildberries изменение объемов рекламы и продвижения называют объяснимым, однако подчеркивают, что масштабы этого снижения сильно преувеличены. Несмотря на текущую коррекцию, маркетплейсы остаются одним из крупнейших рекламных каналов. По итогам 2025 года объем рынка e-ритейл медиа достиг 580 миллиардов рублей, закрепившись в роли одного из ключевых драйверов всей рекламной индустрии.