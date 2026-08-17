Российские банки закрывают отделения рекордными темпами: сеть сократилась на 1370 офисов за 8 месяцев

Российская банковская система продолжает стремительно избавляться от физических отделений. За первые восемь месяцев 2026 года кредитные организации закрыли 1370 дополнительных офисов, что стало рекордным темпом оптимизации инфраструктуры за последние годы. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Банка России.

Согласно статистике ЦБ, подобных масштабов сокращения сети в период с января по август ранее не фиксировалось. Предыдущий пиковый показатель за аналогичный период пришелся на 2021 год, когда было закрыто 894 отделения.

Для понимания масштабов текущей оптимизации: всего за полные 2021 и 2022 годы банковская сеть уменьшилась на 1588 и 1631 точку соответственно. В 2026 году банки практически достигли этих годовых значений еще до окончания года.

В среднем по стране кредитные организации закрывали около 196 отделений ежемесячно. Это примерно вдвое превышает прошлогодние темпы и является максимальным показателем как минимум за последние семь лет наблюдений.

Эксперты предупреждают, что окончательные масштабы сокращения могут оказаться еще внушительнее. В мае и июне темпы закрытия офисов были примерно на треть выше средних значений предыдущих месяцев. Если текущая тенденция сохранится, к концу 2026 года число закрытых отделений превысит 2 тысячи, что станет абсолютным антирекордом за всю историю статистических наблюдений.

Главной причиной массового закрытия точек становится фундаментальное изменение потребительских привычек. Россияне окончательно перешли на дистанционное обслуживание: повседневные платежи, переводы и оформление большинства банковских продуктов теперь выполняются через мобильные приложения и онлайн-сервисы.

Дополнительное давление на традиционную офлайн-сеть оказывают бурное развитие цифровых финансовых платформ и Системы быстрых платежей (СБП). В новых реалиях содержание большого количества физических отделений становится для банков экономически невыгодным. Кредитные организации вынуждены пересматривать структуру расходов, безжалостно закрывая точки, которые перестали обеспечивать необходимый уровень эффективности и рентабельности.

Несмотря на массовое сокращение сети, полностью отказываться от офлайн-присутствия банки не планируют. По оценкам аналитиков, традиционные офисы сохраняют востребованность, но их функционал существенно сужается.

Теперь физические отделения необходимы преимущественно для проведения сложных операций, персональных консультаций, работы с корпоративным сектором и обслуживания наличного денежного оборота. Стандартные же услуги полностью мигрировали в цифровую среду.