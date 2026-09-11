Правительство впервые реприватизирует IT-компании

Правительство Российской Федерации приняло решение о продаже двух IT-компаний – ООО «Инфорион» и ООО «Статус комплайнс». Соответствующее распоряжение было подписано 7 сентября 2026 года. Данный шаг знаменует собой первый случай реприватизации в технологическом секторе экономики страны.
Активы были обращены в доход государства пять месяцев назад, после чего прошли процедуру подготовки к реализации. Информация о планируемой продаже появилась в открытых источниках благодаря публикации издания «Ведомости», которое получило доступ к тексту правительственного документа.
Характеристики продаваемых компаний
ООО «Инфорион» работает на рынке с 2006 года и позиционирует себя как системный интегратор, специализирующийся на разработке программного обеспечения и создании комплексных IT-решений. Руководство компанией осуществляет генеральный директор Владимир Дейнеко.
Финансовые показатели «Инфориона» за 2025 год демонстрируют существенное снижение деловой активности. Выручка компании сократилась вдвое, составив 86,3 миллиона рублей. Чистая прибыль упала в четырнадцать раз и достигла отметки в 240 тысяч рублей. Эти данные подтверждаются информацией из системы «СПАРК-Интерфакс».
ООО «Статус комплайнс» ведет деятельность с 2015 года, занимаясь оптовой торговлей компьютерной техникой, периферийным оборудованием и программным обеспечением. Генеральным директором предприятия является Александр Андрущенко.
В отличие от «Инфориона», финансовое положение «Статус комплайнс» выглядит значительно более устойчивым. За 2025 год выручка компании превысила 9,59 миллиарда рублей, что представляет собой рост более чем в пять раз по сравнению с предыдущим периодом. Чистая прибыль увеличилась почти в семь раз и составила 1,34 миллиарда рублей.
Значение для рынка
Решение правительства о реприватизации данных активов создает новый прецедент в российской практике управления государственной собственностью в высокотехнологичном секторе. Эксперты отмечают, что контраст между финансовыми показателями двух компаний может существенно повлиять на интерес потенциальных покупателей и итоговую стоимость сделок.
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