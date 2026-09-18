От тетради наблюдателя к цифровой видеостене: делегация Общественного совета при Росгидромете посетила ситуационный центр ОП РФ

Делегация Общественного совета при Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды во главе с председателем Общественного совета при Росгидромете Вадимом Петровым приняла участие в работе ситуационного центра Общественной палаты Российской Федерации по общественному наблюдению за выборами в Государственную Думу. Визит состоялся 18 сентября, в первый день трёхдневного голосования.

Ситуационный центр начал работу 17 сентября и стал главной публичной площадкой общественного наблюдения и мониторинга в стране. Здесь развернут центр видеонаблюдения с доступом к трансляциям с избирательных участков, работает специальная техническая группа по контролю за дистанционным электронным голосованием, действуют горячая линия по мониторингу избирательных прав и кол-центр, обеспечивающий связь с общественными наблюдателями по всей России. В его работе задействовано более 250 волонтёров, сообщения с мест круглосуточно поступают через горячую линию ОП РФ и портал monitoring.oprf.ru. С июня по начало сентября в регионах прошло свыше 2,6 тысячи очных обучающих мероприятий, в ходе которых подготовлено более 116 тысяч общественных наблюдателей. Практика видеостен реализована и в каждом региональном общественном штабе. Впервые своих депутатов избирают жители четырёх исторических регионов, а избирательные участки открыты в 152 странах. Итоги трёх дней голосования будут подведены в ситуационном центре утром 21 сентября.

Члены делегации ознакомились с работой центра видеонаблюдения, группы контроля за ДЭГ, горячей линии и кол-центра, а также с тем, как выстроено взаимодействие федеральной площадки с региональными общественными штабами.

Председатель Общественного совета при Росгидромете Вадим Петров дал высокую оценку организации работы ситуационного центра.

«То, что мы увидели, это зрелый институт, а не разовая кампания. Ситуационный центр Общественной палаты работает как единый организм: видеостена показывает участки в режиме реального времени, техническая группа контролирует дистанционное электронное голосование, кол-центр держит связь с наблюдателями на местах, а горячая линия принимает сигналы от граждан. Каждый элемент этой системы имеет регламент, ответственных и обратную связь. Для человека, который профессионально занимается мониторингом и наблюдательными сетями, это узнаваемая и убедительная архитектура», сказал Вадим Петров.

По его словам, за три десятилетия общественное наблюдение за выборами в России прошло путь, сопоставимый с эволюцией любой большой государственной системы наблюдений.

«Ещё в девяностые и двухтысячные наблюдатель на участке был один на один с процессом: тетрадь, ручка, копия протокола и телефон, по которому не всегда удавалось дозвониться. Информация о нарушениях собиралась по крупицам, обобщалась днями, а часто терялась вовсе. Сегодня перед нами уникальная институция, которую сформировала Общественная палата совместно с ассоциацией «Независимый общественный мониторинг», Координационным советом при ОП РФ по общественному контролю за голосованием и региональными общественными палатами. Она включает единую систему подготовки и сертификации наблюдателей, региональные общественные штабы во всех субъектах федерации, федеральный ситуационный центр с видеостеной, технический контроль за электронным голосованием, круглосуточную горячую линию и портал мониторинга, корпус волонтёров и наблюдение за зарубежными участками. По сути, это национальная сеть общественного наблюдения, работающая по единым стандартам. В Росгидромете мы называем такое единой государственной наблюдательной сетью, и аналогия здесь совершенно точная», отметил Вадим Петров.

Особо председатель Общественного совета при Росгидромете подчеркнул координирующую роль Общественной палаты Российской Федерации.

«Общественная палата стала тем центром, который соединил в одну систему тысячи людей, десятки общественных организаций и все регионы страны. Именно её координирующая роль превратила разрозненное наблюдение в общественный контроль как институт, с методологией, обучением, стандартами и федеральной площадкой. Для общественных советов при федеральных органах власти это образец того, как гражданское участие становится частью государственного устройства, а не внешним по отношению к нему явлением», сказал он.

Вадим Петров также напомнил, что Росгидромет является одной из крупнейших федеральных служб по географическому охвату и численности персонала.

«В системе Росгидромета работает порядка тридцати с лишним тысяч человек: специалисты территориальных управлений по гидрометеорологии, наблюдатели тысяч метеостанций и гидрологических постов, сотрудники научно-исследовательских институтов, полярники арктических и антарктических станций. Это люди, которые живут и голосуют во всех без исключения субъектах Российской Федерации, от Калининграда до Чукотки, и вместе с семьями формируют серьёзный электоральный блок, распределённый по всей стране. Их гражданская позиция и доверие к избирательной системе имеют прямое значение для легитимности выборов. Общественный совет при Росгидромете видит свою задачу в том, чтобы этот огромный коллектив был информирован о своих правах, о возможностях общественного наблюдения и о том, что за честностью выборов следит вся страна», отметил Вадим Петров.

По итогам визита Общественный совет при Росгидромете выразил готовность к дальнейшему взаимодействию с Общественной палатой Российской Федерации в вопросах развития общественного контроля и информирования работников гидрометеорологической службы о механизмах защиты избирательных прав.

Общественное наблюдение за выборами в России стало неотъемлемой частью избирательного процесса. Опыт ситуационного центра ОП РФ показывает, что доверие к результатам голосования складывается не из деклараций, а из ежедневной, технологически оснащённой и открытой работы тысяч граждан, объединённых общей ответственностью за свою страну.