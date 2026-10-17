Федеральный проект «Чистый воздух» столкнулся с проблемой верификации реальных экологических результатов

Как отмечает «КП Красноярск», по мере завершения первого этапа программы эксперты предлагают пересмотреть ключевые показатели эффективности и включить в отчётность прямые метрики качества воздуха.

По мере приближения к контрольной точке первого этапа федерального проекта «Чистый воздух» в профессиональном сообществе обсуждаются методологические особенности оценки его эффективности. Цель программы — снижение совокупных выбросов загрязняющих веществ не менее чем на 20% к концу 2026 года. Однако данные Росгидромета и Роспотребнадзора указывают на то, что снижение расчётного объёма выбросов не всегда напрямую коррелирует с улучшением экологической обстановки в приземном слое атмосферы. В Красноярске, где за семь лет реализовано мероприятий на сумму свыше 64 млрд рублей, уровень загрязнения атмосферы по-прежнему оценивается как «очень высокий». Индекс загрязнения снизился с 24 до 18 пунктов, но содержание формальдегида превышает норму в пять раз.

В Министерстве природных ресурсов и экологии РФ ранее указывали на необходимость комплексного подхода к оценке результативности природоохранных инициатив. По мере расширения географии проекта до 43 городов эксперты предлагают рассмотреть возможность точечной корректировки ключевых показателей эффективности, включив в отчётность прямые метрики качества атмосферного воздуха. В Красноярске квоты на выбросы установлены для 40 предприятий, 35 из которых уже выполнили обязательства. Власти также перевели на альтернативные источники тепла более 3,5 тысячи частных домов и ввели запрет на сжигание крупного угля.

В сентябре 2026 года Росприроднадзор инициировал глубокий анализ итогов первого этапа, чтобы определить, какие именно инструменты дали реальный эффект, прежде чем программу будут продлевать в прежнем виде.