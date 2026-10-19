Сборы по налогу на вклады в 2027 году могут достичь триллиона рублей

В 2027 году поступления от налога на доходы по банковским вкладам могут составить около триллиона рублей. Это в полтора раза больше рекордных сборов 2026 года, которые достигли 630 миллиардов рублей. Кардинальные изменения коснутся как ставки налогообложения, так и механизма взимания налога. Об этом рассказал партнер Б1 Геладжо Дикко в программе «Налоговая база» на Радио РБК.

Ставка вырастет до 5–22%, банки станут налоговыми агентами

С 2027 года ставка налога на вклады изменится с текущих 13–15% до диапазона 5–22%. Коммерческие банки получат статус полноценных налоговых агентов и начнут самостоятельно удерживать НДФЛ с доходов вкладчиков.

Эксперт отметил, что это означает рост налоговой нагрузки для большинства граждан, имеющих банковские вклады. Доход по депозитам будет облагаться по более высокой ставке, а механизм списания станет автоматическим — аналогично удержанию налога с заработной платы.

«Прежде всего это означает рост налоговой нагрузки. Практически для любого из нас, кто может позволить себе иметь банковский вклад, доход по вкладу попадет под более высокую ставку. Второй момент, и это самое новое, — банки будут выступать в качестве налогового агента. Если раньше мы могли получить доход, потратить его и только через год вспомнить о налоге, то сейчас банки будут удерживать НДФЛ почти как с зарплаты», — пояснил Геладжо Дикко.

Налоговые базы объединят: вклады суммируют с зарплатой

Ключевое изменение реформы — объединение налоговых баз. Пассивные доходы в виде процентов по вкладам будут суммироваться с активными доходами, такими как заработная плата. Налог начислят на общую полученную сумму.

Если у гражданина открыты счета в разных банках, каждая кредитная организация будет удерживать налог отдельно. Однако при превышении общего годового дохода установленного лимита Федеральная налоговая служба направит уведомление о необходимости доплаты разницы.

«Банк будет удерживать налог так, как если бы он был единственным плательщиком дохода. Он будет рассчитывать нарастающим итогом с начала года сумму. Когда сумма перейдет в необлагаемый минимум, он начнет удерживать налог по ставке, которая применялась бы к этой сумме», — уточнил эксперт.

Формула расчета необлагаемой суммы изменится

С 2027 года изменится метод определения необлагаемого минимума. Ранее фиксированная сумма в один миллион рублей умножалась на максимальную ключевую ставку текущего года. Теперь этот миллион будут умножать на максимальную ставку предыдущего года.

По словам Геладжо Дикко, последствия таких изменений зависят от динамики ключевой ставки Центрального банка. При снижении ставки нововведение окажется выгодным для налогоплательщиков, однако в случае повышения ставки изменения будут работать против них.

«Если оптимистично смотреть в будущее и предположить, что ставка Центрального банка будет снижаться, то это скорее положительные изменения. Но, если она будет повышаться, изменения будут уже не в пользу налогоплательщика», — заключил эксперт.