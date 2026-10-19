Акции «Газпрома» выросли на 2,6% на Мосбирже

По состоянию на 08:40 мск 19 октября цена акций «Газпрома» на Московской бирже увеличилась на 2,61% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и достигла отметки 110,84 рубля. Объем торгов составил 2,82 миллиарда рублей.

Динамика торгов

На закрытии торгов 16 октября стоимость акций «Газпрома» составляла 107,33 рубля, при этом оборот торгов достиг 16,34 миллиарда рублей. Текущий рост демонстрирует положительную динамику котировок компании в начале новой торговой недели.

За последние 12 месяцев цена акций «Газпрома» снизилась на 11,9%, что отражает общую тенденцию на рынке энергетического сектора.