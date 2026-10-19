Количество строительных компаний в России сократилось за год на 4,3%

По состоянию на 1 октября 2026 года в России функционировали 362,3 тысячи строительных компаний. По данным аналитической системы СПАРК, за год этот показатель снизился на 4,3%, что составляет 16,4 тысячи организаций.

Сокращение затронуло все сегменты отрасли

Наибольшее снижение зафиксировано в сегменте компаний, специализирующихся на возведении зданий. Их количество уменьшилось на 4,8% и составило 188,1 тысячи. В сфере специализированных строительных работ сокращение достигло 4,4%, до 140,4 тысячи организаций.

Наиболее устойчивой оказалась ситуация в сегменте возведения инженерных сооружений. Здесь количество компаний сократилось лишь на 0,7%, до 34,1 тысячи.

Рост числа ликвидаций и банкротств

В период с января по сентябрь 2026 года в России были ликвидированы 31,1 тысячи строительных компаний, следует из оценки сервиса Rusprofile. При этом количество новых регистраций также сократилось. Аналитики отмечают, что негативные тенденции в отрасли наблюдаются с 2025 года.

По данным СПАРК, к началу августа 2026 года в процедуре банкротства и ликвидации находились еще 30,4 тысячи строительных компаний. У 41,7 тысячи организаций были приостановлены операции по счетам по решению Федеральной налоговой службы. У 47,1 тысячи игроков рынка индекс финансового риска указывал на высокую вероятность банкротства.

Основные риски для застройщиков жилья

Наибольшие трудности испытывают застройщики жилой недвижимости. Из-за роста стоимости проектного финансирования и снижения объемов продаж рентабельность их бизнеса сократилась вдвое. Эти факторы стали ключевыми причинами ухода компаний с рынка и увеличения числа банкротств в строительном секторе.