Как выбрать eSIM для поездки и не переплатить за интернет

Недорогая eSIM — та, которая подходит под вашу поездку. Большой пакет может оказаться лишним для короткого отдыха, а маленький — закончиться раньше возвращения. Вместо поиска самой низкой цифры полезнее сравнить, что именно вы получаете за свои деньги.

Сначала маршрут потом тариф

Для отдыха в Дубае смотрите пакеты с покрытием ОАЭ. Для Пхукета, Самуи или Бангкока — Таиланда. В путешествии с пересадками определите, нужен ли интернет за пределами аэропорта в промежуточной стране. Так проще понять, покупать ли отдельные пакеты или рассматривать региональную есим.

Не выбирайте региональный тариф только по названию «Азия» или «Мир». Откройте список стран и найдите все остановки своего маршрута. Покрытие одной соседней страны не означает покрытия другой.

Сколько гигабайт вам действительно нужно

Посмотрите статистику мобильного интернета на своём телефоне за сопоставимый период. Затем учтите, как изменится привычный режим в отпуске. Навигация и переписка — один сценарий, ежедневная загрузка видео и работа через раздачу интернета — другой.

Для ориентира: пакет 10 ГБ на десять дней даёт в среднем 1 ГБ в день. Это арифметический бюджет, а не обещание, что объёма хватит каждому. Если потратить большую часть в первые дни, срок действия пакета сам по себе не добавит трафик.

Как сравнивать цены честно

Сравнивайте одинаковые страну, объём и срок. Цена за гигабайт помогает оценить предложения, но покупать большой пакет только ради низкой стоимости одного ГБ не всегда разумно. Важнее общая сумма, которую вы готовы потратить.

Проверьте условия раздачи на ноутбук, ограничения скорости, возможность докупить трафик и момент начала действия. Если нужен местный номер для обычных звонков или SMS, убедитесь, что он включён. Пакет мобильных данных нельзя автоматически считать полноценным телефонным тарифом.

Где искать eSIM в Telegram

Один из вариантов — бот @eSIM_ibot: https://t.me/eSIM_ibot. В нём можно посмотреть предложения для путешествия и выбрать пакет под свою страну. Перед оплатой сверьте стоимость и параметры конкретного тарифа. Не ориентируйтесь на старые скриншоты или обещания универсальной цены для всех направлений.

Как уменьшить лишний расход

До поездки загрузите нужные файлы и доступные офлайн-карты через Wi-Fi. Проверьте настройки резервного копирования фото и автоматических обновлений. Если планируете смотреть видео, заранее решите, готовы ли тратить на это мобильный пакет.

Для поездки на неделю не обязательно покупать интернет на месяц. Для долгого отдыха в Таиланде, ОАЭ или Вьетнаме, наоборот, полезно заранее понять, как пополнять запас данных и что произойдёт после его окончания.

Короткий список перед покупкой

Поддерживает ли ваш телефон eSIM? Входит ли нужная страна в покрытие? Хватит ли срока на поездку? Понятны ли объём, итоговая цена и правила активации? Если ответы есть, сравнивать предложения гораздо легче.

Посмотреть варианты и условия можно здесь: https://t.me/eSIM_ibot