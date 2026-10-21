Москва рассказала о ключевых направлениях сотрудничества с Индией на форуме «Тайм»

Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы (ДВМС) принял участие во II Российско-Индийском бизнес-форуме «Тайм», организованном в Казани с 14 по 17 октября 2026 года. Мероприятие стало площадкой для обсуждения перспектив двустороннего партнерства с участием представителей государственных структур, деловых кругов и экспертного сообщества России и Индии.

Одной из тем форума стало укрепление прямых связей между российскими и индийскими городами. В рамках тематической сессии «Россия – Индия: от муниципального диалога к совместным туристическим проектам» заместитель руководителя ДВМС Ольга Жилина рассказала о приоритетных направлениях сотрудничества Москвы с Индией, а также представила опыт столицы в реализации совместных деловых и культурных инициатив. В ходе выступления Жилина отметила, что Индия - один из ключевых стратегических партнёров Москвы. Страна занимает второе место по объему товарооборота с Москвой. Интенсивность сотрудничества растет: расширяются контакты между органами власти и деловыми кругами, увеличивается число делегаций, деловых миссий и совместных мероприятий.

Москва выстраивает комплексный диалог с городами и регионами Индии. «Все городские агломерации сталкиваются с приблизительно одинаковой проблематикой, поэтому такие вопросы, как урбанистика, умный город, безопасность, ЖКХ, транспорт, всегда являются нашей актуальной повесткой переговоров», - рассказала заместитель руководителя ДВМС. Одним из инструментов укрепления технологического сотрудничества служит участие Москвы в международной выставке Smart Cities India Expo в Нью-Дели. Столица на протяжении трёх лет представляет на этой площадке отечественные разработки и решения для современной городской среды. Как подчеркнула Ольга Жилина, интерес к московским технологиям и продукции со стороны индийских партнёров продолжает расти, а число компаний, участвующих в выставке, увеличивается.

Помимо развития деловых контактов большое внимание в отношениях Москвы и Индии уделяется культурному диалогу, в частности событийному туризму и кросскультурным проектам. В Москве регулярно проходят фестивали, которые знакомят москвичей и гостей столицы с индийской культурой и традициями. Самый масштабный из них - День Индии. За три дня его посещают около 2 млн человек. В программу входят выступления творческих коллективов, занятия йогой, мастер-классы по традиционным ремеслам. Еще одно значимое событие - День йоги, который ежегодно на протяжении уже многих лет проходит в парках Москвы. В столице проводят фестиваль «Краски Холи», праздник Дивали, ярмарку «Delhi базар», фестиваль индийского кино. Кроме того, Правительство Москвы поддерживает уникальные культурные проекты, в частности, две масштабные выставки, организованные совместно с музеем-заповедником «Царицыно». Так, 90 тысяч человек посетили экспозицию «Невероятная Индия», где были представлены около 400 редких артефактов. Другая выставка, «Индия. Ткань времени», привлекла 100 тысяч гостей, которые получили возможность увидеть экспонаты из Национального музея ремесел в Дели. Еще одна важная культурно-просветительская инициатива - Дни Москвы в Индии. Мероприятия проходили в Дели и Мумбаи. «Культура сближает и бизнес, и политику, прежде всего объединяет людей, и через неё мы становимся ближе друг к другу, наши ценности становятся понятнее», - подчеркнула Жилина.

Тему муниципального взаимодействия продолжили другие участники дискуссии. Генеральный консул Индии в Казани Джейсундхар Девипрасадх отметил, что современные мегаполисы выступают драйверами экономического развития, образования и медицины. Однако высокая плотность населения создает ряд схожих вызовов, с которыми сталкиваются крупные города по всему миру. «Одна из таких проблем — обеспечение населения необходимыми ресурсами: электроэнергией, водой или топливом, например, природным газом. Вторая, более сложная, заключается в утилизации твердых и жидких отходов. Эти проблемы характерны для городов не только в Индии или России, но и по всему миру», - отметил генеральный консул Индии в Казани. По его мнению, обмен опытом между мегаполисами позволяет городским администрациям находить более эффективные подходы к решению этих задач.

Директор Второго департамента Азии Министерства иностранных дел Российской Федерации Алексей Павловский также подчеркнул необходимость делиться успешными практиками в городском управлении, в том числе в рамках общения на муниципальном уровне между Россией и Индией. По его словам, обе страны сегодня переживают беспрецедентный этап урбанизации. В России реализуется масштабный национальный проект «Жильё и городская среда». В Индии аналогичный проект называется Smart Cities Mission. «Мы решаем во многом схожие задачи: как сделать мегаполисы технологичными, но сохранить в них человеческое измерение, как интегрировать модели цифрового управления, но при этом не потерять историческую идентичность, как города превратить из точек потребления ресурсов в центры создания новейших производств», - рассказал Павловский.

Деловая программа II Российско-Индийского бизнес-форума охватила широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества. Участники рассматривали перспективы совместной работы в промышленности, энергетике, логистике, финансах, сельском хозяйстве, здравоохранении, IT-сфере, образовании и креативных индустриях. Помимо тематических дискуссий, программа также включала деловые переговоры, посещение промышленных предприятий, культурные и спортивные события. На выставке «Россия – Индия: межрегиональное партнерство» были представлены перспективные разработки и проекты, отражающие возможности взаимодействия двух стран в технологической, экономической и гуманитарной сферах.

Участие Москвы в форуме стало продолжением последовательной работы по укреплению отношений с индийскими городами и регионами. Обмен опытом в области городского управления, налаживание прямых деловых контактов и реализация культурных инициатив создают основу для расширения сотрудничества и создания новых совместных проектов.

Источник: ПРЕСС-ЦЕНТР АНО «МЦМС»

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