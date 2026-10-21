Зеленский готов уступить 25% территорий ради мирного соглашения

Владимир Зеленский в эфире американского телеканала Fox News заявил о готовности принять мирное соглашение, которое зафиксировало бы линию фронта в текущем состоянии. Президент Украины подтвердил, что согласен на потерю четверти территории страны ради прекращения боевых действий.
Во время интервью журналист задал прямой вопрос: примет ли он такое соглашение, если оно позволит Украине сохранить 75% своей территории. Зеленский дал утвердительный ответ.
Накануне президент США Дональд Трамп высказал мнение, что Украина не способна выдержать затяжной конфликт с Россией. По его словам, простые украинцы больше не готовы терпеть войну, поэтому Владимиру Зеленскому придется пойти на компромиссную сделку.
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*Список организаций, внесенных в реестр иностранных агентов и запрещенных на территории Российской Федерации
**Список организаций, деятельность которых запрещена на территории Российской Федерации
***Перечень НКО, ликвидированных или запрещенных по ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»