ФАС: соглашения с независимыми АЗС помогают сдерживать цены на топливо

Глава Федеральной антимонопольной службы России Максим Шаскольский заявил, что ведомство фиксирует сдерживание цен на топливо благодаря заключенным соглашениям между региональными властями и независимыми автозаправочными станциями.

Выступая в кулуарах Всероссийской тарифной конференции ФАС в Сочи, Шаскольский сообщил, что в 44 субъектах страны уже подписано 125 таких соглашений. По его словам, эта работа продолжается.

На прошлой неделе количество заключенных договоров составляло 94. Таким образом, за неделю их число выросло более чем на треть. Соглашения направлены на регулирование ценовой ситуации на топливном рынке в регионах.

Ранее в ФАС отмечали, что служба будет оказывать консультационную и организационную помощь сторонам таких соглашений для стабилизации цен на бензин и дизельное топливо.