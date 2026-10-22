Авионика Ростеха для импортозамещенного «Суперджета» прошла 1500 испытаний

Комплексная система управления для импортозамещенного самолета «Суперджет», созданная предприятиями Концерна радиоэлектронных технологий (КРЭТ) Госкорпорации Ростех, успешно завершила масштабную программу тестирования. За три года специалисты провели 1500 различных испытаний, проверив надежность 500 изделий авиационной электроники.

В ходе тестирования особое внимание уделялось устойчивости оборудования к экстремальным условиям эксплуатации. Система подтвердила способность функционировать при температурах до плюс 85 градусов Цельсия и выдерживать прямые удары молнии. Также проверялась работоспособность комплексов при отказах различного оборудования.

Ключевой особенностью разработанной системы является четырехкратное резервирование каналов управления. Эта технология позволяет сохранять полную управляемость воздушного судна даже в случае выхода из строя отдельных компонентов, что существенно повышает безопасность полетов.

На данный момент комплексная система управления проходит заключительный этап сертификации, после чего сможет быть установлена на серийные импортозамещенные самолеты «Суперджет».