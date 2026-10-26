Цена ноябрьского фьючерса на газ в Европе превысила $1 100 впервые с декабря 2022 года

Цена газового фьючерса с поставкой в ноябре на европейской бирже превысила отметку в $1 100 за тысячу кубометров впервые с декабря 2022 года. Об этом свидетельствуют расчеты ТАСС, основанные на данных лондонской биржи ICE.

Стоимость ноябрьского контракта на хабе TTF в Нидерландах выросла до уровня приблизительно $1 111 за одну тысячу кубических метров, что эквивалентно €95,86 за мегаватт-час.