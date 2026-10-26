Wildberries опроверг информацию о срыве осенних распродаж

Информация о срыве сезона осенних распродаж на маркетплейсе Wildberries не соответствует действительности. Об этом официально сообщили в пресс-службе компании RWB.

Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов распространили сообщения о якобы возникших сложностях в проведении традиционных распродаж на маркетплейсах. Причиной назывались атаки беспилотников на инфраструктуру компаний.

В пресс-службе RWB подчеркнули, что предстоящий сезон распродаж продолжит положительную динамику предыдущих лет. По традиции в периоды крупных акций наблюдается рост покупательской активности, увеличивается количество участвующих продавцов и расширяется ассортимент товаров со скидками.

Представители компании заверили, что никаких предпосылок для сокращения выбора товаров в текущем сезоне нет. Напротив, на Wildberries ассортимент товаров вырос в несколько раз по сравнению с прошлым годом.