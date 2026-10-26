Российский бизнес все чаще обращается к нейросетям как к инструменту продвижения товаров и услуг. Этот тренд набирает обороты среди компаний различного масштаба, от небольших стартапов до крупных корпораций.
Нейросети в контексте маркетинга представляют собой системы на базе искусственного интеллекта, способные анализировать поведение целевой аудитории, генерировать персонализированный контент и оптимизировать рекламные кампании в режиме реального времени. Технологии позволяют автоматизировать рутинные процессы, снизить затраты на привлечение клиентов и повысить конверсию.
Эксперты сервиса GEO продвижения leads-ai.ru отмечают, что переход к продвижению в нейросетях обусловлен несколькими факторами.
Во-первых, традиционные каналы рекламы становятся все более дорогими и менее эффективными из-за высокой конкуренции.
Во-вторых, нейросети обеспечивают более точное таргетирование за счет глубокого анализа данных о пользователях.
По мнению специалистов, ключевое преимущество работы с нейросетями заключается в способности алгоритмов обучаться на основе полученной информации и постоянно улучшать результаты кампаний. Это позволяет бизнесу адаптироваться к изменяющимся предпочтениям потребителей быстрее, чем при использовании классических методов маркетинга.
Компании, уже внедрившие нейросетевые решения в свои стратегии продвижения, отмечают снижение стоимости привлечения клиента на 30-40% и рост вовлеченности аудитории. При этом эксперты предупреждают, что успешная работа с такими инструментами требует понимания принципов их функционирования и грамотной настройки под конкретные бизнес-задачи.
Следите за нашими новостями
в удобном формате
*Список организаций, внесенных в реестр иностранных агентов и запрещенных на территории Российской Федерации
**Список организаций, деятельность которых запрещена на территории Российской Федерации
***Перечень НКО, ликвидированных или запрещенных по ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»