Как мотопомпы Шторм-6Д спасают Москву от подтоплений каждую осень

Осень в Москве - это не только золотые листья и прохладные вечера, но и сезонные подтопления. Ливни, забитые листвой ливнёвки, поднявшийся уровень грунтовых вод и старые дренажные системы регулярно создают проблемы: вода заходит в подвалы, паркинги, на стройплощадки и в низины у дорог. В такие моменты на первый план выходит техника, способная быстро откачать грязную воду без привязки к электросети. И здесь хорошо показывает себя мотопомпа для грязной воды Шторм-6Д.

Почему осенние подтопления требуют особой техники

Осенняя вода редко бывает чистой. В ней - песок, ил, листва, мелкий мусор и грязь с дорог. Обычный насос в таких условиях быстро забивается и выходит из строя. Поэтому коммунальные службы, подрядчики и владельцы частных объектов всё чаще выбирают дизельную мотопомпу, рассчитанную на работу с загрязнёнными средами. Она не зависит от электричества, легко перевозится и запускается там, где нет инфраструктуры. Поставляет такую технику коммунальщикам компания «ТД Строй».

Дизельная станция ДНС Шторм-6Д как раз относится к такому классу оборудования. Это мотопомпа для грязной воды, которую можно оперативно доставить к месту подтопления, подключить к рукавам и начать откачку. Дизельный двигатель обеспечивает автономность: если район обесточен или на объекте нет подключения, техника продолжает работать.

Где Шторм-6Д особенно нужна осенью

В Москве и ближнем Подмосковье сценариев для применения такой техники много:

подтопленные подвалы жилых и коммерческих зданий;

паркинги и технические этажи, куда вода попадает после сильных дождей;

строительные котлованы и траншеи;

склады и производственные площадки;

частные участки с низким уровнем земли;

временные дренажные системы и аварийные зоны.

В каждом из этих случаев важна не только мощность, но и скорость развёртывания. Дизельная мотопомпа не требует долгого монтажа: её достаточно привезти, заправить, установить на ровной площадке и подключить к системе откачки. Именно поэтому модель Шторм-6Д удобна для аварийных выездов и сезонной подготовки к паводкам.

Когда мобильной помпы мало

Если подтопления повторяются регулярно или объект большой, одной мобильной техники может быть недостаточно. Тогда на помощь приходит ДНС - дизельная насосная станция большой мощности - 350 м3/час. Она обеспечивает более продолжительную и стабильную работу, а мотопомпа Шторм-6Д может использоваться как быстрый мобильный инструмент на первых этапах или на соседних участках.

Такое сочетание удобно для коммунальных служб и управляющих компаний: мобильная мотопомпа для грязной воды Шторм-6Д закрывает оперативные задачи - её можно взять в аренду. В результате вода уходит быстрее, а риск ущерба для зданий и инфраструктуры снижается.