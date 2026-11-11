«ТМ Электроникс» запускает акцию «11.11» со скидкой 20% на электронные компоненты и бесплатной доставкой по России

Электронный дискаунтер «ТМ Электроникс» объявил о запуске масштабной акции «11.11», которая продлится весь ноябрь 2026 года. Компания предлагает клиентам скидку двадцать процентов на весь каталог электронных компонентов, позволяя инженерам и разработчикам закупить необходимые комплектующие для проектов на год вперед по выгодным ценам.

Ноябрь традиционно становится периодом подведения итогов и планирования новых циклов разработок в инженерной сфере. Руководство электронного дискаунтера «ТМ Электроникс» отмечает, что именно в это время важно обеспечить бесперебойную работу над проектами, поэтому компания подготовила специальные условия закупок. Скидка распространяется на полный ассортимент продукции от микроконтроллеров и датчиков до разъемов, реле и систем охлаждения.

Помимо прямой скидки, клиенты получают дополнительный бонус в виде кешбэка пятнадцать процентов, который возвращается на счет в личном кабинете после оформления заказа. Компания также берет на себя расходы по доставке заказов по всей территории России. Для активации предложения необходимо использовать промокод BLACK1126 при оформлении заказа на сумму от тысячи рублей. Максимальная выгода по промокоду ограничена десятью тысячами рублей.

Акция действует с первого по тридцатое ноября включительно. Для получения скидки клиентам необходимо авторизоваться или зарегистрироваться на сайте компании, выбрать товары из каталога, перейти в корзину и ввести промокод перед оплатой. После оформления заказа компания организует бесплатную доставку и начислит кешбэк на личный счет покупателя.

Представители электронного дискаунтера «ТМ Электроникс» подчеркивают, что акция направлена на поддержку российских разработчиков и производителей электроники, обеспечивая их качественными комплектующими по доступным ценам с гарантией быстрой доставки по всей стране.

Подробнее об акции на сайте: https://tmelectronics.ru/