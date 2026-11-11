СФМ: «Колобок» и «Конёк-Горбунок» возглавили ТОП русских сказок на постсоветском пространстве

Советский фонд мира (СФМ) подвёл итоги исследования популярности русских народных и авторских сказок в 13 республиках бывшего СССР.

Среди народных сказок первое место занял «Колобок» (24,3%), на втором — «Курочка Ряба» (17,3%), на третьем — «Репка» (12,2%). Далее следуют «Теремок» (11,5%), «По щучьему велению» (8,8%), «Царевна-лягушка» (6,7%), «Морозко» (6,2%), «Иван-царевич и Серый волк» (4,9%), «Гуси-лебеди» (4,8%) и «Василиса Прекрасная» (4,6%).

В авторском сегменте лидирует «Конёк-Горбунок» П. Ершова (15,5%). Второе и третье места с равным результатом (14,0%) разделили «Приключения Незнайки и его друзей» Н. Носова и «Крокодил Гена и его друзья» Э. Успенского; при этом «Незнайка» получил второе место, так как три страны — Беларусь, Грузия и Кыргызстан — поставили его на первое место во внутреннем рейтинге. Далее идут «Двенадцать месяцев» (11,4%), «Сказка о потерянном времени» (9,1%), «Сказка о царе Салтане» (8,5%), «Цветик-семицветик» (6,6%), «Айболит» (6,5%), «Три толстяка» (6,4%) и «Старик Хоттабыч» (3,4%).

География предпочтений широка: «Колобок» особенно популярен в Молдове (41%), Казахстане (40%) и Узбекистане (35%); «Курочка Ряба» — в Казахстане и Молдове (по 43%); «Репка» — в Беларуси (23%); «Конёк-Горбунок» — в Молдове (42%); «Приключения Незнайки» — в Беларуси (29%); «Крокодил Гена» — в Молдове (41%).

«Сказка – это настоящая форма общественной дипломатии, мягкой силы и мудрой жизни нашего русского языка. Потому что это всегда и добрым молодцам, и красным девицам – напутствие и урок. Не в бровь, а в глаз, — подчеркнула первый вице-президент СФМ Елена Сутормина. — Посмотрите, какие удивительные сказки, приключения и истории выбрали наши читатели и рассказчики для своих детей и внуков. «Колобок» — уникальная, известнейшая русская сказка про находчивого путешественника, который и от бабушки и от дедушки ушел. «Курочка ряба» и «Репка», которые учат доброте, мудрости, совместному труду, взаимной помощи, тому, что каждый из нас, пока он в одиночестве – в поле не воин. «Конек Горбунок», который конструирует с детства в нашем воображении приключения, дружбу, фантастические полеты и волшебные миры. Ведь он одновременно и в огромном культурно-историческом, и в географическом пространстве существует. Это и не Восток и не Европа, а весь мир в его многообразии: каждый может свое увидеть. Кстати, верхом на неказистых и маленьких существах в истории и в религиозных сюжетах часто являлись самые подлинно великие и светлые силы. Думаю, что именно поэтому сказка откликается большинству респондентов. Верности, дружбе и хорошим человеческим качествам научили многие поколения людей Советского союза любимые Крокодил Гена и Чебурашка. Конечно же, каждое из произведений большого списка там неслучайно, все эти сюжеты навечно вошли в сокровищницу нашей и мировой литературы, подлинное нематериальное наследие. В настоящее время по итогам нашего исследования мы готовим перечень предложений для сохранения и популяризации русского языка в постсоветских странах и во всем мире».

Исследователи СФМ отмечают, что русские сказки остаются важнейшим элементом общего цивилизационного кода и нематериальной культуры на общем историческом пространстве. Респонденты из всех республик заявили о готовности лично читать и рассказывать русские народные сказки своим детям и внукам, ценя в них историческую память, воспитание героических качеств, прикладные навыки и возможность изучать красивый литературный русский язык.