Автор: Володин Иван Федорович, основатель и руководитель UrbanRent, компании по управлению коммерческой недвижимостью в Москве и Московской области

Когда коммерческое помещение в Москве или Подмосковье долго не сдается, первым делом хочется снизить цену. Иногда именно это и нужно сделать. Но я бы сначала разобрался, на каком этапе теряется арендатор. Иначе можно уступить в деньгах и остаться с той же пустой площадью.

Для разбора простоя в UrbanRent (https://urbanrent.ru/) я предлагаю разделять три ситуации: объявление почти не смотрят; звонят, но не приезжают; смотрят, но отказываются. На каждом этапе у собственника своя задача.

Почему объявление не приводит к аренде

Если просмотров объявления мало, стоит проверить категорию, размещение на карте, заголовок и первое фото. Темный снимок коридора редко помогает представить будущий магазин или офис. Планировка нужна читаемая, с площадями и входами. Арендатору важно быстро понять, подходит ли ему помещение в принципе.

Когда звонки есть, а показов нет, проблема может быть в неполной информации. В объявлении указана привлекательная ставка, но по телефону появляются эксплуатационные платежи, ограничения по режиму работы или отсутствие необходимой мощности. Эти обстоятельства лучше раскрывать сразу. Поток неподходящих обращений занимает время и создает ложное ощущение спроса.

Если люди приезжают и отказываются, я рекомендую записывать причину после каждого показа. Не общее «дорого», а конкретное замечание: неудобная разгрузка, нет отдельного входа, слишком много вложений в ремонт, площадь избыточна. Через несколько недель такая запись полезнее догадок о рынке.

Как определить ставку аренды коммерческого помещения

Соседнее объявление не всегда хороший ориентир. У помещений могут различаться этаж, видимость, витрины, доступ и состояние. И самое главное: цена предложения еще не доказывает, что по ней заключают договоры.

Нужна подборка сопоставимых объектов в той же зоне спроса. Для каждого стоит отметить состав платежей, дату наблюдения и заметные ограничения. По возможности полезно отдельно проверять, какие помещения ушли с рынка и по какой причине: объявление могли просто снять.

Условный пример. Собственник хочет получать 300 тысяч рублей в месяц, но согласен ждать еще три месяца ради этой ставки. Это 900 тысяч рублей неполученной аренды без учета расходов на содержание. Уступка в 20 тысяч рублей в месяц составила бы 240 тысяч за год. Такое сравнение не заменяет переговоры, зато показывает цену ожидания.

Иногда разумно изменить продукт: предложить ремонт, разделить площадь или иначе организовать доступ. Но каждое изменение нужно считать. Деление может потребовать вложений и согласований, а арендные каникулы сдвигают первые поступления.

После такой проверки решение о цене становится предметным. Можно обоснованно менять ставку, готовить помещение или менять круг потенциальных арендаторов. И проверять результат следующего шага по обращениям и показам.