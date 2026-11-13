Рафинированное дезодорированное подсолнечное масло почти не пахнет, выдерживает нагрев около 230 градусов и подходит для жарки, выпечки и соусов. Нерафинированное сохраняет вкус семечек, золотистый цвет и естественный осадок, поэтому его лучше добавлять в холодные блюда: салаты, винегреты, каши. Для сковороды берут первое, для заправок второе.

Что делает с маслом рафинация

Подсолнечное масло получают из семян прессованием или экстракцией растворителем. Часть масла после этого продаётся в нерафинированном виде, а часть проходит очистку. Рафинация это последовательное удаление веществ, которые ухудшают внешний вид, вкус и стойкость масла при нагревании. Сначала масло отстаивают и фильтруют, затем гидратируют тёплой водой, чтобы убрать фосфолипиды. Нейтрализация щёлочью удаляет свободные жирные кислоты. Отбеливание адсорбентами снимает пигменты, вымораживание убирает воски, из-за которых масло мутнеет в холодильнике, а дезодорация горячим паром под вакуумом убирает запах. В итоге получается светлая прозрачная жидкость без запаха и привкуса. Нерафинированное масло проходит только механическую очистку: отстаивание, фильтрацию, иногда центрифугирование. Поэтому оно сохраняет почти всё, что было в семенах, в том числе ароматические вещества.

Чем они отличаются на вкус, цвет и запах

Нерафинированное масло имеет цвет от светло-золотистого до тёмно-янтарного, выраженный запах и вкус жареных семечек. На дне бутылки может появиться небольшой осадок. Для нерафинированного масла это нормальное явление: в осадок уходят фосфолипиды и мелкие частицы семян. Рафинированное дезодорированное масло светло-жёлтое, прозрачное и без запаха, а осадка в нём быть не должно. Нейтральность одних людей раздражает, другим подходит. В винегрете, салате из свежих овощей или каше вкус нерафинированного масла составляет половину блюда. В выпечке, нежных соусах и рыбе запах семечек мешает, и там нужно нейтральное масло. Покупатель, который ждёт запах подсолнуха от рафинированного масла, будет разочарован, а тот, кто взял нерафинированное для оладий, удивится вкусу готового блюда.

Что остаётся в составе после очистки

По содержанию жира оба вида одинаковы. Масло почти полностью состоит из жиров, на 100 граммов приходится около 900 килокалорий, белков и углеводов в нём нет. Различаются сопутствующие вещества. В нерафинированном масле больше токоферолов (витамина Е), фосфолипидов и природных пигментов, а при рафинации часть этих веществ удаляется. Основа при этом не меняется: это те же жирные кислоты, главным образом линолевая и олеиновая. Всемирная организация здравоохранения рекомендует ограничивать насыщенные и транс-жиры и заменять их ненасыщенными. Подсолнечное масло относится к маслам с преобладанием ненасыщенных кислот, и это справедливо для обоих видов. Выбор между рафинированным и нерафинированным не отменяет общего правила: любое масло очень калорийно, поэтому количество на порцию важнее степени очистки.

Для каких блюд подходит каждое масло

При нагреве различия становятся практическими. В нерафинированном масле остаются фосфолипиды и мелкие частицы, из-за которых оно на сковороде пенится, брызгает и начинает дымить уже при температуре ниже 170 градусов. Блюдо получает горьковатый привкус, а посуду сложнее отмыть. У рафинированного дезодорированного масла температура дымления около 230 градусов, поэтому оно подходит для жарки на сковороде, фритюра, запекания и выпечки. Для холодных блюд хорошо подходит нерафинированное масло: винегрет, квашеная капуста, салат из огурцов и помидоров, окрошка, гречневая каша, картофельное пюре. Можно сочетать оба: пожарить на рафинированном, а в готовое блюдо добавить чайную ложку нерафинированного ради запаха. Так делают во многих домашних кухнях, и это никак не противоречит рекомендациям технологов.

Какие виды масла описывает ГОСТ

Требования к подсолнечному маслу в России установлены ГОСТ 1129-2013 «Масло подсолнечное. Технические условия». Стандарт делит продукт на нерафинированное, рафинированное недезодорированное и рафинированное дезодорированное. У каждого вида предусмотрены сорта, а точный перечень сортов нужно смотреть в тексте стандарта. Отдельно выделяют вымороженное масло: оно не мутнеет при хранении в холодильнике. Сорт определяют по показателям: кислотному числу, перекисному числу, цветному числу, влаге и летучим веществам. Чем ниже кислотное и перекисное числа, тем свежее масло и тем меньше в нём продуктов окисления. Для покупателя достаточно проверить на этикетке три вещи: вид, сорт и ссылку на ГОСТ или технические условия. Если указаны ТУ производителя, это допустимо, но стоит посмотреть, какие показатели они задают.

Как выбрать масло в магазине

Начните с вида. На этикетке должно быть написано «нерафинированное» или «рафинированное дезодорированное», а не просто «подсолнечное масло». Затем найдите дату розлива и срок годности. У нерафинированного масла вкус лучше всего в первые месяцы после розлива, поэтому берите ту бутылку, у которой дата свежее. Осадок в нерафинированном масле допустим, а мутное вымороженное рафинированное масло в магазине стоит оставить на полке. Запах нерафинированного масла должен быть чистым, зерновым или ореховым. Нотки старой краски, мыла и затхлых орехов указывают на окисление. Очень низкая цена на нерафинированное масло в большой упаковке тоже повод задуматься, ведь залежавшийся товар часто продают со скидкой.

Как определить вид масла дома, если этикетка потеряна

Бывает, что масло перелили в другую бутылку или этикетка стёрлась. Определить вид можно по нескольким признакам. Налейте немного масла в белую тарелку или прозрачный стакан и посмотрите на свет. Нерафинированное масло имеет заметный цвет, от соломенного до янтарного, и может быть слегка опалесцирующим. Рафинированное дезодорированное масло светло-жёлтое и абсолютно прозрачное. Второй признак это запах: нерафинированное масло пахнет семечками сразу после открытия, а рафинированное почти не пахнет. Третий признак поведение на сковороде. Если масло при нагреве заметно пенится и дымит уже на среднем огне, это, скорее всего, нерафинированное. Эти приёмы не заменяют лабораторный анализ, и они не позволяют определить сорт и свежесть, для этого нужны документы и показатели. Если вы покупаете масло в разлив у продавца, который не называет вид и производителя, лучше выбрать продукт в заводской упаковке с этикеткой, где есть данные для проверки. Для семьи, которая готовит каждый день, достаточно двух бутылок: рафинированного дезодорированного масла для жарки и выпечки и небольшой бутылки нерафинированного для салатов и каш.

Что выбрать, если нужна только одна бутылка

Иногда на кухне или в поездке есть место только для одного масла. Если вы жарите, запекаете и готовите выпечку чаще, чем заправляете салаты, берите рафинированное дезодорированное масло высшего сорта: оно подходит почти для любых блюд и не навязывает свой вкус. Салат с ним получится нейтральным, но кислота, соль и зелень придадут нужный вкус, а при желании можно добавить каплю лимонного сока или горчицы. Если же большая часть вашей кухни холодная, например салаты, каши, творог и бутерброды, то выгоднее нерафинированное масло, а для жарки время от времени докупать небольшую бутылку рафинированного. Не покупайте нерафинированное масло в большом объёме про запас: оно портится быстрее, и пять литров будут стоять открытыми дольше, чем нужно. Подумайте и о вкусах домашних: если кто-то не переносит запах семечек, лучше начать с нейтрального варианта и пробовать нерафинированное небольшими порциями.

Какие подсолнечные масла есть у Планеты вкуса

В ассортименте компании есть нерафинированное подсолнечное масло из жареных семечек объёмом 0,25 литра. Оно выпускается под двумя брендами: масло подсолнечное из жареных семечек «Ароматы Жизни» и масло подсолнечное из жаренных семечек «БО». По данным карточек, состав у обоих продуктов 100 процентов нерафинированного подсолнечного масла из жареных семечек, то есть это масло горячего отжима с выраженным вкусом, которое подходит для холодных блюд из этой статьи. Рафинированное подсолнечное масло используется как основа в линейке масел для жарки, например в масле для жарки мяса и масле для плова, а хлопковое масло в каталоге представлено как 100 процентов рафинированное. [Добавьте сорт и документ (ГОСТ или ТУ) для каждого масла из технической документации.]

Частые заблуждения

Надпись «без холестерина» на растительном масле ничего не говорит о его качестве: холестерина нет ни в одном растительном масле. Надпись «без ГМО» на подсолнечном масле тоже не выделяет продукт, потому что коммерческий генно-модифицированный подсолнечник на рынке не представлен. Выражение «рафинированное значит химическое» упрощает картину: процессы очистки стандартные, остаточное содержание реагентов нормируется техническим регламентом на масложировую продукцию. Ещё одно заблуждение, будто цвет показывает качество. Тёмное нерафинированное масло может быть как насыщенным и вкусным, так и пережаренным в процессе производства. Для оценки лучше смотреть на сорт, дату и запах. Наконец, нерафинированное масло можно слегка прогреть при тушении овощей на небольшом огне, но жарить на нём при сильном нагреве не стоит.

Частые вопросы

Можно ли жарить на нерафинированном масле?

Технически можно, но масло дымит и пенится при более низкой температуре, чем рафинированное, а блюдо приобретает горьковатый привкус. Для жарки на сильном огне и во фритюре лучше брать рафинированное дезодорированное масло.

Какое подсолнечное масло лучше для салата?

Нерафинированное, если вам нравится вкус семечек. Для нейтрального вкуса салата подойдёт рафинированное масло или оливковое extra virgin.

Почему в нерафинированном масле появился осадок?

В нём остаются фосфолипиды и мелкие частицы семян, они постепенно оседают. Осадок не означает порчу. О порче говорит резкий неприятный запах или горький привкус.

Сколько хранится нерафинированное масло?

Срок указывает производитель на этикетке. Обычно он короче, чем у рафинированного, и после вскрытия бутылку лучше использовать за несколько недель, храня в тёмном прохладном месте.

Итог

Выбирать нужно не между «хорошим» и «плохим» маслом, а между двумя инструментами. Для жарки, выпечки и нейтральных блюд подходит рафинированное дезодорированное масло, для салатов и каш нерафинированное. Если на кухне есть место для двух бутылок, держите обе: одну для сковороды, вторую для стола.

Источники

ГОСТ 1129-2013 «Масло подсолнечное. Технические условия». Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию». Всемирная организация здравоохранения, информационный бюллетень о здоровом питании. Роскачество, материалы о рейтинге подсолнечного масла. Карточки товаров на planeta-vkusa.com.