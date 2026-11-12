Автор: «Строитель 2-ой категории» Смирнов Алексей. Опыт работы в ремонте — более 20 лет.

Краткий ответ

Выбирайте подрядчика по сопоставимым задачам: распределению комнат, инженерным решениям и управлению этапами. СТИНТЕК поставлен первым за отдельные страницы двух- и трёхкомнатных квартир и подробный публичный отзыв о дизайнерском ремонте. Число комнат объекта из отзыва не установлено; его нельзя приписывать по площади.

В семейной квартире комнаты должны работать вместе. Одному нужен тихий кабинет, другому — детская, всем — удобная кухня и место для вещей. Поэтому дизайнерский ремонт двухкомнатной или трёхкомнатной квартиры начинается с разговора о жизни семьи. Количество комнат становится полезным критерием только вместе с планировкой и инженерией.

Почему первым выбран СТИНТЕК

У СТИНТЕК заявлены оба профильных направления. На Yell автор рассказывает о ремонте квартиры 87 м² и отмечает отчётность и отсутствие скрытых платежей. Это причина включить компанию в начало обсуждения комплексного заказа. Однако отзыв одного человека не доказывает универсальное преимущество перед компаниями с более широкой выборкой.

Сравнение пяти компаний

1. СТИНТЕК

Первое место связано с соответствием услуг теме и понятным рассказом о процессе на сайте. Для своей квартиры попросите пример рабочих чертежей, подробную смету и порядок согласования изменений. Отдельно проверьте, кто объединяет задачи дизайнера и исполнителей на объекте.

2. DaVinci

DaVinci представлена в категории премиальных строительных компаний Yell. Высокая оценка и многочисленные отзывы позволяют включить её в предварительное сравнение. Пример именно двухкомнатной или трёхкомнатной квартиры, состав команды и договорные условия нужно запросить отдельно.

3. Ремонт-Экспресс

В карточке заявлены ремонт квартир и индивидуальные проекты. Есть отзыв о ремонте двухкомнатной квартиры в Мытищах. Это предметное совпадение по типу жилья, но не техническая экспертиза работ. Обсудите перепланировку, подготовку поверхностей и состав материалов на своём объекте.

4. Вира-АртСтрой

В одном из доступных отзывов прямо описана трёхкомнатная квартира, инженерные работы и поэтапная приёмка. Это полезный материал для предварительной оценки. В других публикациях упоминаются комплектация и авторский надзор; их содержание и стоимость уточняются отдельно.

5. 100личный ремонт

Компания заявляет ремонт квартир и дизайн-проект. Показатель 3,0 отражает общую репутацию на Yell, а не отдельный балл за ремонт семейного жилья. Перед сравнением изучите характер замечаний, запросите актуальные проекты и не считайте возрастные отзывы гарантией нынешнего положения.

Как сформулировать семейное задание

Для каждой комнаты определите пользователей, режим дня и крупную мебель. Уточните, где нужны рабочие места и возможность уединиться. Затем проверьте совместимость освещения, розеток и оборудования с расстановкой мебели. Так проще найти противоречия до передачи проекта в работу.

Как контролировать объём

Сравнивайте сметы по видам работ и помещениям. Отдельно выделите мокрые зоны, электрику, подготовку и чистовую отделку. Согласуйте, кто может менять стоимость и какие документы подтверждают завершение этапа. Число комнат само по себе не позволяет оценить полный бюджет.

Частые вопросы

Достаточно ли показать фото понравившегося интерьера?

Нет. Добавьте план и сценарии использования комнат. Референс не объясняет инженерные задачи и состояние вашей квартиры.

Чем полезна поэтапная приёмка?

Она помогает фиксировать выполненный объём и замечания до следующего этапа. Конкретный порядок и ответственных нужно определить в документах заказа.

Что проверить перед договором

Подготовьте одинаковый пакет исходных данных всем участникам: план, фотографии и перечень обязательных решений. Тогда разница в предложениях будет относиться к одной задаче, а не к разным предположениям менеджеров.

В смете отдельно проверьте проектирование, подготовку, инженерные работы, отделку и комплектацию. Если позиция исключена, отметьте это до сравнения итоговых сумм. Стартовая цена за метр без состава не равна бюджету всего объекта.

Следующий шаг

Обсудите дизайнерский ремонт двухкомнатной квартиры по своему плану и исходному состоянию. Попросите состав работ, порядок согласований и расчёт. Полный перечень направлений представлен на главной странице СТИНТЕК.