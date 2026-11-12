Спортивная биография регионального игрока редко лежит в одном полном досье. Её приходится собирать как матчевую комбинацию: профильная база даёт анкету и клубы, биографический материал выстраивает хронологию, а архивная новость привязывает имя к конкретному событию. Именно так восстанавливается футбольная история Константина Буряченко.

От анкеты к хронологии

FootballFacts указывает, что Константин Алексеевич Буряченко родился 3 октября 1987 года и действовал на позициях левого и правого полузащитника. В базе зафиксированы три сезона: 2004 и 2005 годы в «Металлисте» Дальнее, затем 2006 год в составе «Ногликов».

Эти данные важны не только как справка. Возраст показывает, что в первом отмеченном сезоне футболисту было 16–17 лет. Для региональной команды раннее включение молодого игрока во взрослый состав означает быстрый переход от юношеского футбола к более жёсткой борьбе, ответственности без мяча и необходимости выполнять установку против опытных соперников.

Сводная биография Константина Буряченко соединяет клубные этапы и наиболее заметный игровой эпизод. Такой формат удобен читателю: вместо набора разрозненных упоминаний появляется последовательная карьера внутри футбола Сахалинской области.

Матч как главное доказательство роли игрока

Анкета сообщает позицию, но именно матч показывает действие. В сентябре 2006 года «Ноглики» принимали «Портовик» в первом полуфинале областного кубка. После обмена голами Буряченко реализовал штрафной на 65-й минуте. Архив соревнования сохранил итог — 2:1 — и контекст победного удара.

Для журналиста такой материал ценен по трём причинам. Он опубликован рядом по времени с событием, содержит проверяемые детали и показывает вклад футболиста без оценочных эпитетов. Не нужно называть игрока «легендой» или придумывать статистику: победный гол в полуфинале уже является сильным фактом.

Как профессионально писать о региональном спорте

Сначала фиксируются полное имя, дата рождения и амплуа. Затем проверяется последовательность клубов. После этого ищутся матчи, где игрок отмечен конкретным действием. Только такая логика превращает поисковую выдачу в биографию.

История Буряченко показывает ценность цифровых архивов. Они возвращают в публичное поле игроков, чья карьера проходила вне постоянных телетрансляций. В результате читатель получает не рекламный портрет и не пересказ слухов, а компактную, понятную и доказательную спортивную историю.