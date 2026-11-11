Почему проверки на торговых платформах раздражают клиентов, на что смотреть при выборе брокера и зачем финансовому сервису поддержка на родном языке клиента. Разговор с консультантом, который видел финтех со стороны операций, контента и продаж. Герой интервью: Andrius Zuikis (Андрюс Зуйкис)

Андрюс Зуйкис знает финансовые сервисы с нескольких сторон. Он разбирал вопросы верификации и вывода средств в операционной поддержке eToro, сравнивал торговые платформы для Forbes Advisor и почти три года продавал Forex- и CFD-продукты в FxClub. До этого работал бизнес-консультантом и синхронным переводчиком на международных переговорах. С 2023 года он ведёт собственную консалтинговую практику GC Consulting.

Мы поговорили с ним о том, где в финансовых сервисах ломается доверие и что с этим делать клиенту и бизнесу.

«Клиента раздражает не проверка, а молчание о её причинах»

Пользователи часто жалуются, что регистрация на платформе превращается в квест из документов. Вы видели это изнутри в eToro. Почему так происходит?

Я помогал клиентам с регистрацией, проверкой личности, пополнением и выводом средств. Большая часть недовольства сводилась к одному: человек не понимал, зачем у него просят ещё один документ. Платформа обязана знать, кто её клиент и откуда у него деньги. Это требования AML/KYC, и компания не может их обойти, даже если очень хочет сделать всё удобнее.

Проблема обычно в объяснении. Сообщение «загрузите подтверждение адреса» без причины и без примера подходящего документа выглядит как придирка. Когда клиенту говорят, зачем это нужно и сколько займёт проверка, он раздражается гораздо меньше.

А задержки с выводом денег?

Причины, которые я встречал чаще всего, довольно будничные. Человек выводит деньги на другую карту, а пополнял с этой. Имя владельца карты или счёта не совпадает с именем клиента. Верификация не завершена. Сумма крупная, и нужно подтвердить происхождение средств. Ни одна из этих причин сама по себе не значит, что платформа не хочет отдавать деньги. Но если поддержка неделями отвечает шаблоном, у клиента есть все основания беспокоиться.

Совет простой: выводите туда же, откуда пополняли, и проходите проверку полностью сразу, пока деньги ещё не понадобились.

«Честная продажа начинается с того, кому продукт не подходит»

Вы почти три года продавали Forex- и CFD-продукты. Можно ли честно продавать высокорисковый инструмент?

Можно, если начать с того, что он подходит не всем. В Европе провайдеры CFD обязаны показывать, какая доля розничных счетов теряет деньги, и эта доля высокая. Я считал, что клиент должен увидеть эту цифру до пополнения счёта, а уже потом обсуждать возможности.

На первом разговоре я спрашивал, откуда деньги на торговлю и что будет, если они пропадут. Если человек отвечал «это накопления на квартиру», разговор шёл уже о другом. Долгие отношения складываются с клиентом, который торгует суммой, чью потерю переживёт, и понимает, как работает кредитное плечо. Клиент, который потерял всё в первый месяц, обычно не возвращается и рассказывает о вас знакомым.

Объясните кредитное плечо простыми словами.

Вы управляете позицией, которая больше суммы на счёте. При плече 1:10 движение цены на 1% меняет ваш результат примерно на 10% от вложенного. В обе стороны. Про рост при продажах обычно говорят охотно, про падение реже, чем следовало бы.

«Качество поддержки видно в плохой день»

В Forbes Advisor вы сравнивали торговые платформы. На что смотреть, кроме комиссий?

Комиссии видят все, поэтому компании и соревнуются ими в рекламе. Я бы сначала посмотрел на регулятора и на юридическое лицо, с которым вы заключаете договор. У одного бренда может быть несколько компаний в разных странах, и защита клиента у них разная.

Дальше я бы изучил процедуру вывода: сроки, способы, комиссии за вывод и за неактивность. И поддержку: на каком языке и в какие часы с вами будут разговаривать, если что-то пойдёт не так. Удобство приложения заметно в обычный день, а качество поддержки в тот день, когда у вас заблокирован вывод.

«Вежливо кивают на английском, а детали обсуждают на своём»

Вы говорите на пяти языках и работали синхронным переводчиком. Насколько язык важен в финансовом сервисе?

Особенно важен в сложной ситуации. Человек может спокойно торговать через английский интерфейс. Но когда у него заблокирован вывод, ему нужно объяснить проблему на родном языке и полностью понять ответ.

На переговорах похоже. Участники вежливо соглашаются на общем английском, а детали обсуждают между собой на своём языке. Если вы понимаете оба разговора, вы видите сделку целиком. Компании, которая выходит на новый рынок, я советую закладывать поддержку на местном языке в бюджет с самого начала. В своей статье на LinkedIn я расписал как подготовится к международным мульти-язычным переговорам.

«Лицензия в одной стране не открывает дверь в другую»

Сейчас в GC Consulting вы помогаете компаниям выходить на рынки Европы и Северной Америки. С какими ошибками к вам приходят?

Чаще всего компания переносит продукт и процесс продаж из одной страны в другую без изменений и удивляется, что конверсия падает. А различается многое: ожидания по скорости ответа, привычные способы оплаты, требования к документам, тон общения. В финансовых услугах сверху добавляется регулирование: разрешение работать в одной стране не всегда даёт право предлагать тот же продукт в другой.

Я начинаю с короткой диагностики. Кто будет клиентом и кто у клиента принимает решение? Какие требования нужно выполнить до первой продажи? Кто будет отвечать клиенту на его языке, когда что-то сломается? Это скучнее, чем стратегия роста, но экономит месяцы.

«Цена, которую можно прочитать как вероятность»

Нельзя не спросить про рынки предсказаний. Почему, на ваш взгляд, Polymarket стал таким популярным?

Мне кажется, дело в простоте формата. Вопрос с ответом «да» или «нет», цена от нуля до доллара, и её легко прочитать как вероятность: 70 центов значит, что участники оценивают шанс примерно в 70%. Чтобы в этом разобраться, не нужно знать, что такое фьючерс или спред.

Вторая причина в темах. Люди и так спорят о выборах, решениях центральных банков и спортивных матчах, а здесь можно подкрепить своё мнение деньгами. К тому же котировки Polymarket стали цитировать в новостях, и платформа превратилась ещё и в источник информации для тех, кто сам ничего не покупает.

Предупредил бы об одном: простой интерфейс ещё не означает простой инструмент. За кнопкой «да» стоят ликвидность, правила расчёта и риск потерять всю сумму, а правовой статус таких рынков отличается от страны к стране.

«Бот закрывает простые случаи. Сложные по-прежнему нужны людям»

Как искусственный интеллект меняет ту работу в финансовых сервисах, которую вы знаете изнутри?

В операционной поддержке многое автоматизируется: проверка документов, первые ответы клиентам, отслеживание подозрительных операций. Обычные случаи решаются быстрее, и это хорошо. Сложные случаи никуда не делись, и клиенту важно быстро добраться до человека, который может их решить. Я бы оценивал сервис по тому, сколько шагов отделяет клиента от живого специалиста, когда бот не справился. И конечно же - не надо верить всему что пишут АИ модели в кейсе финансовых советов, они не знают полную картину. В своей статье коротко объяснил почему.

И последний вопрос. Какой главный совет вы бы дали человеку, который собирается вложить деньги через онлайн-платформу?

Прежде чем обсуждать доходность, выясните, кто будет держать ваши деньги и как вы получите их обратно. Какая компания, какой регулятор, в какой стране, как устроен вывод. Если ясных ответов нет, о доходности говорить рано. Этот вопрос я видел с разных сторон: в поддержке eToro, в обзорах платформ и в продажах, и он везде оказывался первым.

Об эксперте

Андрюс Зуйкис (Andrius Zuikis) работает в консалтинге, продажах и финансовых сервисах с 2017 года. Был бизнес-консультантом и синхронным переводчиком в GrandConnections, специалистом операционной поддержки в eToro (верификация, пополнение и вывод средств, AML/KYC), специалистом по финансовому контенту в Forbes Advisor и менеджером по продажам Forex- и CFD-продуктов в FxClub. С ноября 2023 года руководит консалтинговой практикой GC Consulting: развитие бизнеса, стратегия продаж, операционный консалтинг и международные переговоры на рынках Европы и Северной Америки. Владеет английским, русским, румынским, французским и испанским языками.