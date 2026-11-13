СФР анонсировал двухэтапную индексацию страховых пенсий в 2027 году

Социальный фонд России напомнил о планах по повышению страховых пенсий в следующем году. Информация опубликована на официальном сайте ведомства со ссылкой на проект федерального закона № 620-9 "О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов".

Индексация пройдет в два этапа. Первое повышение запланировано на 1 февраля 2027 года и составит 6,8%. Этот рост привязан к уровню инфляции за предыдущий год. Вторая индексация намечена на 1 апреля 2027 года и может достигнуть 3,3%. Данное повышение будет зависеть от динамики доходов самого фонда.

В СФР пояснили, что такой двухступенчатый механизм позволяет синхронизировать обязательства по выплатам с реальным поступлением средств на финансирование пенсионной системы, сохраняя ее финансовую устойчивость.

В результате совокупного повышения средняя страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров увеличится на 2,4 тысячи рублей в месяц и достигнет отметки в 30,2 тысячи рублей.

Кроме того, изменится размер фиксированной выплаты. После февральской индексации она вырастет до 10,2 тысячи рублей. Это повышение напрямую повлияет на размер надбавок для отдельных категорий получателей пенсий, чьи выплаты рассчитываются с учетом фиксированной части.