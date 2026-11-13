Минфин РФ предложил изменить порядок налогообложения процентных доходов по банковским вкладам

Министерство финансов России выступило с инициативой скорректировать механизм взимания налога с процентов, получаемых гражданами от размещения средств на банковских депозитах. Соответствующее предложение содержится в сообщении пресс-службы ведомства.

Речь идет о реализации положений законопроекта, который в настоящее время рассматривается Государственной Думой. Документ предусматривает введение прогрессивной шкалы налогообложения для доходов, превышающих порог в 2,4 миллиона рублей.

Ключевое изменение заключается в перераспределении обязанностей между банками и налоговой службой. Минфин предлагает наделить кредитные организации статусом налоговых агентов по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) с вкладов. Это означает, что банки получат право самостоятельно исчислять и удерживать налог при выплате процентов клиентам, если сумма дохода превышает установленный необлагаемый лимит.

В настоящее время процедура выглядит иначе: финансовые учреждения лишь направляют в Федеральную налоговую службу данные о выплаченных процентах, а расчет суммы налога и выставление уведомления к уплате осуществляет непосредственно ФНС.

Согласно новому предложению, начиная с 1 января 2027 года банки будут удерживать налог со всех процентных доходов по единой ставке 13%. Окончательный расчет с учетом прогрессивной шкалы будет производиться налоговыми органами по итогам отчетного периода. Если доход гражданина превысит пороговое значение, ФНС доначислит разницу в следующем году.

Для внедрения нового механизма кредитным организациям потребуется время на техническую подготовку. До конца 2027 года банки должны будут адаптировать свои информационные системы под новые требования. Точные сроки перехода на обновленный порядок расчета будут определены после проведения дополнительных консультаций с участниками рынка и другими заинтересованными сторонами.