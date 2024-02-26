Лукашенко заявил, что будет баллотироваться на пост президента в 2025 году

Многолетний лидер Беларуси Александр Лукашенко заявил, что снова будет баллотироваться на пост президента в 2025 году, сообщило в воскресенье государственное информационное агентство страны BeITA.

"Скажите им (изгнанной оппозиции), что я буду баллотироваться", - заявил Лукашенко журналистам на избирательном участке после голосования на выборах в парламент и местные советы страны.

"Ни один ответственный президент не бросит свой народ, который последовал за ним в бой", - добавил 69-летний мужчина, правящий Беларусью почти 30 лет .