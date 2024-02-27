Шэньчжэнь активно способствует защите мангровых лесов

Шэньчжэнь в провинции Гуандун на юге Китая в последние годы активно содействовал защите мангровых лесов, защите среды обитания водоплавающих птиц и популяризации науки, стремясь достичь скоординированного экономического развития и сохранения окружающей среды, а также гармоничного сосуществования между людьми и природой.

62-е заседание Постоянного комитета Конвенции о водно-болотных угодьях международного значения, особенно в местах обитания водоплавающих птиц (Рамсарская конвенция о водно-болотных угодьях), одобрило создание первого в мире международного центра мангровых зарослей в Шэньчжэне в сентябре 2023 года. Он будет способствовать глобальной защите и восстановлению мангровых зарослей. и рациональное использование.

Покрытие мангровых лесов Китая достигло около 438 000 му (29 200 га), увеличившись примерно на 7 200 га с начала века, став одной из немногих стран в мире с чистым увеличением площадей мангровых зарослей.

За последние 10 лет в Шэньчжэне было восстановлено 43,33 га мангровых лесов.