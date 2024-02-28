Более 30 человек погибли в результате крушения автобуса в Мали

27 февраля автобус с пассажирами упал с моста на юго-востоке Мали, в результате чего погибли 31 человек, сообщило министерство транспорта. Автобус разбился недалеко от города Кениеба на западе страны около 17:00 по местному времени (17:00 по Гринвичу).

Автобус направлялся в соседнюю Буркина-Фасо, но по пути «перевернулся», говорится в заявлении Министерства транспорта.

"Предварительные данные: 31 погибший на месте и 10 раненых, некоторые из них серьезно", - заявили в министерстве.

Авария произошла на мосту через реку Багоэ, сообщили в министерстве. Среди жертв были малийцы и граждане других стран Западной Африки.