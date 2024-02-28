Дмижение «Слушай Мичиган» оказывает давление на успех Байдена в президентской гонке

Движение «Слушай Мичиган», широко разрекламированное палестинско-американской конгрессменкой Рашидой Тлайб, направлено на то, чтобы послать сигнал Байдену.

Сторонники движения угрожают отказать в голосовании за Байдена во время ноябрьской гонки в колеблющемся штате, если он не изменит свою политику в отношении войны.

Байден опередил Трампа в Мичигане всего на 2,8 процентных пункта на выборах 2020 года.

«Я был горд сегодня прийти, вытащить избирательный бюллетень от Демократической партии и проголосовать «без обязательств»», - сказал Тлайб. «Когда 74% демократов в Мичигане поддерживают прекращение огня, а президент Байден нас не слышит, именно так мы можем использовать нашу демократию, чтобы сказать: «Слушайте… слушайте Мичиган».

По предварительным данным, количество «незафиксированных» бюллетеней составило 19 000 вскоре после закрытия избирательных участков.