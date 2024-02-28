Коридор Индия-Ближний Восток под вопросом из-за войны между Израилем и ХАМАСом

На саммите G20, состоявшемся в Нью-Дели в сентябре 2023 года, Индия объявила об амбициозном проекте под названием «Коридор Индия-Ближний Восток-Европа» (IMEC).

При поддержке лидеров США, ЕС и Ближнего Востока, таких как наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман, IMEC представляет собой предлагаемый морской и железнодорожный коридор, который соединит Индию с Ближним Востоком и Европой.

Президент США Джо Байден заявил, что проект предложит «безграничные возможности». Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала это «самой прямой на сегодняшний день связью между Индией, Персидским заливом и Европой». Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что IMEC станет «основой мировой торговли на сотни лет вперед».

Однако война между Израилем и Хамасом остановила прогресс в IMEC, равно как и нападения повстанцев-хуситов на суда в Красном море. Будущее проекта сейчас неопределено.