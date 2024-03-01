Си Цзиньпин подчеркнул развитие новой энергетики в Китае

Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин подчеркнул энергичное содействие высококачественному развитию новой энергетики в Китае, чтобы внести больший вклад в построение чистой и красивой экономики. мир.

Си Цзиньпин сделал это заявление в четверг, председательствуя на групповом учебном заседании Политбюро ЦК КПК.

Отметив, что энергетическая безопасность влияет на общее экономическое и социальное развитие страны, Си Цзиньпин заявил, что развитие чистой энергетики и продвижение экологически чистых и низкоуглеродных преобразований стали консенсусом международного сообщества по борьбе с глобальным изменением климата.

По его словам, энергетическое развитие Китая по-прежнему сталкивается с рядом проблем, таких как огромное давление со стороны спроса, ограничения поставок, а также трудные задачи перехода к «зеленой» и низкоуглеродной экономике.