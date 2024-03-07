В Газе надвигается голод из-за ограничений на гуманитарную помощь

В городе Газа приходится ежедневно бороться за то, чтобы найти даже самую простую еду.

Агентства по оказанию помощи уже некоторое время бьют тревогу по поводу растущей угрозы детского недоедания, голода, особенно в северной части сектора Газа.

«В настоящее время по соображениям безопасности в центральную и северную часть сектора Газа поступает очень, очень мало помощи. По нашим оценкам, там по-прежнему проживает 300 000 человек», — говорит Джонатан Крикс, руководитель отдела коммуникаций ЮНИСЕФ, недавно посетивший сектор Газа. оценить положение палестинских детей.

Тем временем министерство здравоохранения Газы, управляемое ХАМАСом, сообщило, что 15 детей умерли в результате недоедания и обезвоживания. Предоставленные номера не могут быть проверены независимо.