Исламисты похитили почти 50 женщин в Нигерии

По меньшей мере 47 женщин пропали без вести после того, как предполагаемые исламистские повстанцы совершили массовое похищение людей в отдаленном районе северо-восточного штата Нигерия Борно.

Инцидент произошел несколько дней назад, но подробности начали появляться только в среду из-за отдаленности этого района.

Первоначально было схвачено около 50 женщин, но некоторым удалось сбежать.

Известно, что Боко Харам и Исламское государство в провинции Западная Африка (ISWAP) действовали в штате Борно.

Женщины из лагерей для перемещенных лиц в Нгале, недалеко от границ с Камеруном и Чадом, собирали дрова, когда их «схватили повстанцы ISWAP», сообщили лидеры антиджихадистского ополчения французскому информационному агентству AFP.